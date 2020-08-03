Такое мнение озвучила директор предприятия Галина Калитеня в разговоре с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным, который сегодня с рабочим визитом посетил «Калинку».









ЗАО «Калинка» - одно из крупнейших и ведущих производителей швейной отрасли легкой промышленности Беларуси. В его структуре четыре основных цеха: экспериментальный, подготовительно-раскройный и два швейных. В них изготавливаются все виды верхней одежды для взрослых и детей. Ежегодно выпускается более 1 млн изделий, которые реализовываются как в торговых объектах нашей страны, так и заграницей. Удельный вес экспорта составляет 36%. Предприятие работает с прибылью. Рентабельность продаж за первое полугодие 2020г. составила 10,6%. Тем не менее назвать текущий год успешным нельзя.





По словам директора ЗАО, долю негатива внесла коронавирусная инфекция. Закрытие границ значительно сократило экспортные поставки.





«Можно сказать, что весну и часть лета мы потеряли. Работали в основном на производство масок. Не удалось полностью реализовать весеннюю коллекцию, сейчас она, как впрочем, уже и летняя продаётся со значительными скидками. Понемногу восстанавливаем экспорт, уже провели переговоры с партнерами из Санкт-Петербурга по поводу пошива и реализации новой коллекции. Активно работаем по школьной форме. Думаю движение пойдёт».





«Все предприятия оказались в непростых условиях, но по-разному на них реагировали. Ваш большой плюс, что вы не останавливали производство. Люди работали и получали зарплату», - отметил Александр Турчин.





«Зарплату хотелось бы выше, но имеем то, что имеем. Со сбытом сейчас есть большие трудности, в том числе, и на территории Беларуси, где у нас 26 магазинов. Например, если наши магазины в Брестской области достаточно востребованы, то в Минске покупателей не так и много. Несмотря на то, что качество нашей продукции очень высокое, мы много работаем с отечественным льном, многие предпочитают покупать на тех же Ждановичах, где продаются вещи непонятного качества и производителя, но зато по более низким ценам. Мы пытались просчитать, откуда берутся эти цены, но ответ один: шьют из подполы и, соответсвенно, не платят налоги».





Глава центрального региона подчеркнул, что все производители должны быть в одинаковых условиях и платить налоги.





Во время встречи было уделено внимание и расширению производственных мощностей, а также модернизации. На сегодняшний день в швейных цехах используют обычные швейные комплексы, роботы в отрасли ещё не предусмотрены.





«Строить новые цеха или линейки я, откровенно говоря, смысла особого не вижу. Проекты дорогостоящие и оправдают ли они себя - большой вопрос. Шьём мы много, ассортимент огромный, начиная от гольфов и заканчивая пальто. Когда не успеваем сами, работаем с подрядчиками, их сейчас порядка 30», - продолжает директор. - А вот со штатом, у нас сейчас 843 человека, есть проблема: молодые швеи приходят по распределению, а потом уезжают. Не задерживает даже общежитие».









От проблем предприятия - к вопросам личным. Их работники «Калинки» смогли озвучить во время встречи Александра Турчина с трудовым коллективом. Как оказалось, солигорчан особенно волнуют дороги, работа ЖКХ и организация досуга маленьких жителей города. Одна из сотрудниц поинтересовалась, возможно ли в Солигорске построить детский парк аттракционов, так как сейчас с малышами особенно некуда выйти отдохнуть.





«В последние годы мы активно вкладывали средства в развитие предприятий и сельского хозяйства, иногда забывая о социальной сфере. Поэтому сейчас ей - особое внимание. Мы строим детские сады и школы, спортивные комплексы и дома культуры. Я считаю, что если Солигорску действительно необходим такой объект, то он должен быть. Мы детально проработаем этот вопрос, возможно подключим ОАО «Беларуськалий», инвесторов. Недалеко находится Слуцк, его жители также могли бы посещать ваш парк аттракционов», - поддержал инициативу председатель Миноблисполкома.





Ещё один волнующий вопрос - благоустройство дорог, в частности, в Старых и Новых Терушках. И этот вопрос глава центрального региона пообещал не оставить без внимания.