Доллар приблизился к трехмесячному максимуму

Стоимость корзины валют обвалилась сразу на 0,27%. Напомним, что по итогам июля она выросла всего на 0,10%.





Курс доллара вырос ровно на 0,0100 BYN до 2,4475 BYN/USD и оказался на максимуме за 81 день. Американец четыре раза подорожал за последние пять дней. Суммарный рост за это время составил 0,0586 BYN.





Курс евро упал сразу на 0,0219 BYN до 2,8771 BYN/EUR и оставил абсолютный максимум, на который взлетел по итогам пятничных торгов. Предыдущий рекорд был установлен на торгах 30 марта на уровне 2,8793 BYN.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0159 BYN до 3,2997 BYN/100 RUB — минимума за три месяца.





Итоги недели 27—31 июля на валютном рынке Беларуси

По итогам уходящей недели белорусский рубль существенно девальвировался к доллару и евро, укрепившись к российскому рублю:





курс доллара +0,0477 BYN (+2,00%), по итогам торгов четверга доллар поднимался до максимума за 76 дней;





курс евро +0,1279 BYN (+4,62%), евро в конце недели обновил абсолютный максимум;





курс российского рубля −0,0243 BYN (−0,73%) завершил неделю вблизи минимума за три месяца;





корзина валют +1,13%.





Итоги июля 2020

Июль белорусский рубль завершил обвалом к евро и ослаблением к доллару. Российский рубль по итогам месяца существенно подешевел:





курс доллара +0,0252 BYN (+1,04%);

курс евро +0,1919 BYN (+7,09%);

курс российского рубля −0,1067 BYN (−3,12%);

корзина валют +0,10%.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра подскочил на 73 копейки до 74,1586 RUB/USD и превысил максимум за три месяца.





Официальный курс евро на завтра снизился всего на 6 копеек до 87,2253 RUB/EUR. Напомним, что в минувшую пятницу ЦБ РФ поднял курс евро до максимума почти за 4,5 года.





Напомним, что исторического максимума евро достиг 22 января 2016 года на уровне 91,1814 российских рублей.





Итоги июля 2020 на валютном рынке России

Российский рубль по итогам месяца существенно девальвировался:





курс доллара вырос на почти на 3 рубля (+4,24%);

курс евро подскочил на 8,3 рубля (+10,5%).