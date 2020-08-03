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Завод по переработке масличных культур открыли в Витебском районе

На территории сельхозпредприятия «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» открыли завод по переработке масличных культур.



Все необходимые строительные работы выполнили в течение шести месяцев. В проект вложено порядка 4,1 млн рублей. Производственные мощности составляют более семи тонн маслосемян рапса в сутки, сообщает vitbichi.by.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев пояснил, что запуск нового завода позволит усилить кормовую базу агрокомплекса за счет использования рапсового и соевого жмыха собственного производства. Кроме этого, появятся новые рабочие места.

Генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Шершень отметил, что рапсовый жмых уже вводят в состав комбикормов для обогащения белком рациона сельхозживотных. Благодаря этому можно получить существенную прибавку в валовом производстве молока.


В планах и дальнейшее развитие завода. Следующим шагом станет переработка маслосемян и получение из них пищевого масла. Продукцию можно будет отправлять на экспорт.

Шерстнев также ознакомился с планируемыми технологическими показателями работы завода. Так, потребность в рапсовом жмыхе в год составляет порядка 700 тонн. Ожидается, что выход рапсового жмыха будет составлять 714 тонн, рапсового масла — 417 тонн. Надо отметить, что рапс в вышеуказанном хозяйстве занимает 450 га. Урожайность в текущем году порадовала — 35,6 ц/га.

Агрокомплеск «Мазоловогаз» является привлекательным местом работы как для молодых, так и для более опытных специалистов. Чиновник подчеркнул, что на данном этапе инфраструктура Мазолово полностью соответствует инфраструктуре современного агрогородка. Большое внимание здесь уделяют развитию социальной сферы, наведению порядка и благоустройству.
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