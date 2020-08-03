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Microsoft окончательно решила купить TikTok

Американская компания Microsoft окончательно подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Об этом говорится в заявлении американского технологического гиганта.


Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США. Переговоры начнут в течение нескольких недель и завершат не позднее 15 сентября.

О планах Microsoft приобрести TikTok стало известно 31 июля. По неофициальным данным, американской президент Дональд Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. На следующий день стало известно, что Трамп собирается запретить социальную сеть. Газета The Wall Street Journal даже сообщала, что Microsoft передумала совершать покупку из-за негативного отношения к соцсети властей США.
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