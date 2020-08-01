



"Особой заинтересованности газпромовской я не вижу, хотя, когда мы разговаривали с президентом России, он мне тоже рекомендовал: говорит, что банк может работать, не бедные у него собственники - дословно. Поэтому, если тебе нужен этот банк, он мне сказал, значит, постарайтесь сработать так, чтобы этот банк работал", - заявил Лукашенко на встрече с главой временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой в субботу.





Президента цитирует его пресс-служба.





"Я говорю: мы только за, мы против не будем, но он должен работать по нашим законам", - продолжил Лукашенко.





При этом он попросил Ермакову "не губить банк". "Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Это банк, который, если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут. Мы Национальным банком будем поддерживать этот банк: там же наши люди и наши предприятия. Да, попали в сложную ситуацию из-за этих коррупционных проявлений, но у нас есть опыт удержания не просто на плаву банков, но и нормального их функционирования", - заявил президент.





Как сообщалось, с 15 июня в Белгазпромбанке действует временная администрация во главе с экс-руководителем Нацбанка Беларуси Надеждой Ермаковой. Нацбанк ввел временную администрацию, ссылаясь на ряд уголовных дел, которые были возбуждены финансовой милицией в отношении должностных лиц, в том числе членов правления Белгазпромбанка.





Акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства Белгазпромбанка является грубым нарушением международного законодательства.





После этого, 18 июня, был задержан экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который планировал участвовать в президентских выборах в республике. Власти обвиняют Бабарико в организации преступной группы по отмыванию нелегальных доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.



