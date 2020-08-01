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Как дела у наших баранов?

В Беларуси активно растет число овец у фермеров и в личных подсобных хозяйствах, но зачастую они не попадают в госстатистику.

Как дела у наших баранов?
Фото: из интернета
В Беларуси активно растет число овец у фермеров и в личных подсобных хозяйствах, но зачастую они не попадают в госстатистику. Причиной резко возросшего интереса к овцеводству стало то, что из-за регулярно фиксируемых в Беларуси вспышек африканской чумы свиней этих животных выбивают и крестьянам запрещают их разводить. В итоге многие решили держать овец.
Как дела у наших баранов?

Как развивается овцеводство в стране?

Дотация, но не всем

Раньше поголовье овец в стране сокращалось, но в последние годы тенденция изменилась, в том числе и благодаря двум госпрограммам по развитию отрасли, уверен первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения» Геннадий ГУНЕВ: «Сказать, что в белорусском овцеводстве все хорошо, вряд ли можно, но благодаря господдержке, в период действия первой программы, в 2013–2015 годах в страну ввезено 3,5 тыс. голов чистопородных овец мясо-шерстного направления, в том числе пород, которых в Беларуси ранее не было: суффолк — в Витебскую область, тексель — в Гродненскую, мерино — в Брестскую. Они добавились к нашим традиционным породам прекосу (мясо-шерстной) и романовской (шубной). Были определены племенные хозяйства каждой породы, мясокомбинаты для первичной переработки, в итоге на 1 января 2019 года поголовье овец составило 87,6 тыс. Это овцы одиннадцати пород (романовской, прекос, тексель, иль-де-франс, мериноландшаф, суффолк, литовской черноголовой, немецкого мерино, лакон, дорпер, асканийской), в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 18,4% и личных подсобных хозяйствах — 66,2%».

Это далеко от запланированных госпрограммой цифр в 120 тыс. голов, не говоря уже о 475-тысячном поголовье в 1991 году: за прошедшие годы колхозы и совхозы стремительно избавлялись от овец, разведение которых на шерсть или мясо и шерсть были невыгодным. Причина — в качестве привычных пород прекос и романовской, до сих пор составляющих основу белорусской отары. Они нерентабельны. Но в мире ситуация иная, в той же Европе растет число овец как мясных, так и молочных пород. По госпрограммам дотируется отрасль в России, Украине, Литве.

«В 2013 году у нас было всего лишь 50 тыс. овец, сейчас — более 100 тыс. Главное в росте поголовья — дотации на закупку скота по импорту в 1300 рублей, но только племенного, и только тем, кто имеет статус племенного хозяйства. Это главный пункт госпрограммы», — отметил Геннадий Гунев.

Без поддержки государства

Проработавший больше десяти лет в овцеводстве Александр НИКИТЕНКО, ныне развивающий овцеводческий проект в агрокомбинате «Несвижский», считает, что «в Беларуси овцеводства нет» и не появится, пока государство не станет дотировать закупку коммерческого скота, и не только племенного — как это делается в соседних государствах».

«Александр Лукашенко поставил задачу развить отрасль, но у тех, кто должен ее решать, в Минсельхозпроде и в исполкомах, очевидно, нет понимания, как выполнять поручение. Почему-то все чиновники и работники госструктур упрямо твердят о каком-то племенном поголовье, мясо-шерстных породах, но не говорят о нормальных, современных породах и коммерческом скоте: мы делаем шаг вперед и три назад! Единственная хорошая порода, которая завезена в страну в большом количестве, — иль-де-франс. Все овцы находятся в единственном современном комплексе в Беларуси "Истерн Шип" в Логойском районе, который иранцы пытаются запустить на проектную мощность уже не первый год. Но все их попытки добиться помощи от государства не принесли успеха, а ведь там выстроена прекрасная база», — рассказал Александр Никитенко.

Белорусские овцы добрались до Камчатки

Несмотря на отсутствие господдержки, иностранное предприятие «Истерн Шип» с инвестициями в несколько миллионов долларов является лидером отечественного овцеводства. Причем не имеющий аналогов в Беларуси комплекс, рассчитанный на 10 тыс. голов стойлового содержания, заполнен лишь на 14%.

«В 2016 году мы закупили во Франции и Венгрии 586 голов породы иль-де-франс, сейчас у нас 1380 голов, практически одни ремонтные ярки (баранов — 131). Поголовье сохраняем, чтобы в дальнейшем его увеличивать», — рассказала начальник овцеводческого комплекса «Истерн Шип» Анна Валюн.

Изначально планировалось выращивать скот на мясо, но сейчас в Логойском районе занимаются в основном племенной работой. Лишь 30% животных идет на мясо — это выбраковка. «Порода очень хорошая, спрос на нее высокий — постоянно продаем животных в Казахстан и Россию, иногда покупают и белорусские фермеры, но не много, по одной-три головы — чтобы улучшить мясные качества своих овец. У нас 24 линии, с помощью "Минскплемпредприятия" ведем селекционно-племенную работу, улучшая качества наших животных. Не потому, что они невысокого качества. Во Франции были куплены выставочные, элитные животные, мы добиваемся поддержания и улучшения необходимых качеств — с родословной до седьмой линии. Цена продажи на племя — 27 рублей за килограмм, на мясо — 10 рублей за килограмм живого веса. Баранчик на племя стоит в среднем около 500 евро, потому как покупатели стараются не брать мелких животных: они хуже переносят дальнюю дорогу. Шесть наших баранчиков летали даже на Камчатку и успешно дали там потомство. Ярок мы практически не продаем, оставляем для разведения, и с каждой у нас есть приплод. Лишь однажды продали госорганизации в Казахстан несколько голов», — рассказала Анна Валюн.

Дорпер без допинга

В компанию приезжают за консультациями не только те, кто покупает одного-двух баранов, но и люди, которые хотят заниматься овцеводством на промышленной основе. Один из них — Роман Седлюковский. В 2017 году он приобрел на аукционе в Смолевичском районе ферму и, кроме прочего, решил заняться овцеводством. Он верит, что у отрасли в Беларуси светлое будущее, но затрудняется назвать срок его наступления. Практик, у которого в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) больше сотни овец редкой для страны породы дорпер, рассказал, что мог бы увеличивать поголовье гораздо быстрее, но из-за недостаточной поддержки развивает свое дело медленно: «Начали с двеналцати овец. Покупали дешевый скот, так как на племенной не было денег, и так в стране делают почти все. Через два года овец стало уже под шестьдесят. Но больших денег это не приносило, так как мы купили у физлиц скот трех старых пород — романовской, прекос и латвийской. Те же птичники принесли гораздо больше денег. Но нам нравится заниматься овцами, к этому лежит душа, и мы решились на серьезную покупку — в 2019 году приобрели в Германии 55 племенных голов высококачественной мясной породы дорпер. Обошлись они нам в 110 тыс. евро. Отбить эти затраты будет трудно, но мы верим в лучшее».

Семейное КФХ мечтает довести число овец до нескольких тысяч, тогда можно будет оптовыми продажами вернуть деньги. Фермер верит, что белорусы со временем станут покупать гораздо больше баранины — куда более полезного мяса и, что немаловажно, чистого. Ведь овцы не свиньи или крупный рогатый скот, который в белорусских хозяйствах нещадно пичкают медпрепаратами.

«Однако овцы — это же не только мясо, но и шерсть. Вопрос в том, что стоит она копейки, и ее производство нерентабельно. Овцеводством можно заниматься только при дотациях государства», — подчеркнул Роман Седлюковский и добавил, что третий вид овцеводства — молочное — также делает в стране первые шаги.

Ореховый вкус овечьего молока

Этим третьим видом занимаются на Лошницком комбикормовом заводе (ЛКЗ). Заместитель директора предприятия Алексей Волковец рассказал, что сейчас в хозяйстве почти 300 голов породы лакон, одной из самых продуктивных в мире: «В данное время мы совместно с институтом мясо-молочной промышленности вырабатываем пробные партии продуктов, потому что идет реконструкция комплекса. После оборудования доильного зала сможем получать товарное молоко, соответствующее всем нормам, и организуем производство, основу которого (80%) составят сыры. В ближайших планах — минимум тысячное поголовье, 500 дойных овец, 1,5 т молока в сутки».

Идею заняться необычным направлением овцеводства подал председатель инициативной группы по развитию ЛКЗ, его главный акционер, Игорь МАРКАРОВ: «Мне захотелось, чтобы я и моя семья употребляли вкусные и полезные сыр и йогурт из овечьего молока, которые, признаюсь, я попробовал в Греции. Но для воплощения идеи потребовалось приложить огромные усилия и смекалку. С представителями белорусской ветслужбы мы съездили в 2014 году в Украину, где из ста предложенных выбрали восемнадцать ярок и двух баранов породы лакон (остальные не прошли жесткий отбор). А потом это превратилось в мое хобби и в ближайшем будущем станет бизнесом».

Суммарный эффект

Подводя итог, стоит сказать, что количество трав, потребляемых овцами, более 300 (у коров рацион значительно меньше), им требуется в разы меньше сложных кормов. Стойловое содержание значительно проще и дешевле, баранина по калорийности превосходит говядину, холестерина в ней в 2–4 раза меньше, чем в говядине и свинине. Мясные породы набирают товарный вес (50 кг) за 5 месяцев, а не за 11–12, как традиционные белорусские. У мяса нет специфического запаха и заметно ниже себестоимость. Овечье молоко имеет жирность 6–8%, отличается высоким содержанием белка, из него получаются вкуснейшие сыры премиум-класса и другая продукция, оно богато микроэлементами и обладает лечебными свойствами. Казалось бы, для роста отечественной отары есть все предпосылки. Когда же она перестанет быть «в загоне»? Возможно, готовящаяся третья госпрограмма по поддержке овцеводства ответит на этот вопрос и даст возможность завозить коммерческий скот без уплаты пошлин или хотя бы снизит планку для того, чтобы предприятия могли называться племенными.
belmarket.by
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