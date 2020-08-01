Спрос на машины со стороны населения удовлетворяется как собственными производителями, так и импортом, а если производителей авто в стране нет — исключительно импортом.





В Беларуси основной и самый известный производитель легковых автомобилей — компания «BelGee» (работает с 2017 года), занимающаяся крупноузловой сборкой китайских Geely. Производственная мощность выпуска — до 60 тыс машин в год, с возможностью дальнейшего увеличения производственных мощностей.





Но в реальности «BelGee» пока что далеко до полной загрузки производственных линий. Выпуск Geely:

в 2017 году составил 3,58 тыс штук

в 2018-м — 10,94 тыс

в 2019-м —20,42 тыс

в I полугодии 2020-го — 8,79 тыс. (+6,4% к I полугодию 2019-го)

— за последние 12 месяцев (с июля 2019-го по июнь 2020-го) — 20,95 тыс шт.





Спрос же на легковые автомобили в Беларуси больше в несколько раз. И, значит, удовлетворяется он импортом, который за месяц иногда может быть больше, чем все сегодняшнее производство Geely в Беларуси за год.





Обычно импорт легковых авто в Беларусь выражается тысячами штук в месяц и десятками, а иногда и сотнями тысяч штук в год. В отдельные моменты он бывал настолько огромным, что отражался на финансово-экономических показателях страны.





Так, например, было в марте-июне 2011-го и в декабре 2014-го: в этих пяти месяцах был рекордный объем импорта, который на порядок выше теперешнего. Причем в апреле и мае 2020 года импорт легковых авто даже заметно снизился.









Суммы, затраченные на импорт автомобилей, исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов в месяц. В июне 2011-го и в декабре 2014-го они были больше $0,5 млрд. Вывоз такого объема иностранной валюты заметно повлиял на курс BYN-рубля, который именно в те моменты и девальвировался, и сократил валютные запасы Беларуси.





А потраченные суммы на импорт машин в Беларусь в апреле и мае этого года — наименьшие за 3,5 года: результат падения долларовых доходов белорусов в коронакризис после мартовской девальвации BYN-рубля.

Рекордный спрос белорусов на легковые автомобили в первой половине 2011-го объясняется повышением ввозных пошлин с 1 июля на авто из стран, не входящих в Таможенный союз. А в декабре 2014-го — сильным падением долларовой цены на авто из России, где после падения мировых цен на нефть обрушился российский рубль.





Хотя сегодняшняя средняя цена импортируемого легкового автомобиля самая низкая за 9 лет. Что также связано с мировым коронакризисным общим ценовым падением, как это было и в 2009 году: авто подешевели во всем мире.

Но объем импорта не всегда точно коррелировал с потребностями белорусов в легковых автомобилях: часть белорусского импорта автомобилей затем превращался в их белорусский экспорт, а точнее — в реэкспорт.





Особенно сильный реэкспорт был как раз перед введением пошлины на машины из стран вне Таможенного союза с 1 июля 2011-го – до четверти от импортированных, на $100-180 млн в месяц.





Часто просто происходила замена машины: более новая западная модель покупалась (импорт), а своя старая — продавалась, в том числе покупателям из России.





С началом работы «BelGee» начался экспорт и легковых автомобилей собственного производства.





В 2019 и в начале 2020 годах среднемесячный экспорт легковых авто из Беларуси составлял до 2 тыс. штук на $15-20 млн. Но затем, в коронакризис, снизился в мае до менее чем 1,5 тыс штук, сократившись до самой маленькой за 2 года суммы $6 млн.





И, что интересно, в мае средняя цена 1 автомобиля упала до самого низкого за 10 лет уровня — до чуть более $4 тыс./шт. Это говорит о том, что экспорт новых авто Geely в мае просто рухнул, и в статистике выросла доля дешевых автомобилей с пробегом.

В 2020 году (за 5 месяцев) внутренний рынок легковых автомобилей Беларуси сократился с прошлого года, но остался выше прошлогоднего. Собственное производство уменьшилось, но экспорт – увеличился. (Все – по среднемесячному показателю).

А вот среднемесячные суммарные затраты на импорт легковых авто в Беларусь в 2020 году упали даже ниже 2018 года — из-за падения средней цены автомобиля.

Небольшой расчет:

годовой (за последние 12 месяцев, с июня 2019-го по май 2020-го) импорт легковых автомобилей в Беларусь составил 107,8 тыс штук

произведено собственных авто 21.3 тыс штук

экспортировано из Беларуси — 25,5 тыс штук

Значит, внутренний рынок Беларуси составил 103,6 тыс легковых автомобилей (в этой цифре есть еще какое-то количество произведенных, но не проданных Geely самим заводом «BelGee») в год.





Всего за последние 15 лет было:

ввезено 1,97 млн легковых автомобилей в Беларусь на $17,14 млрд

произведено с 2017 года по май 2020-го 42 тыс Geely

реэкспортировано и экспортировано из Беларуси – 318 тыс машин на $391 млн.

Получается, что годовой внутренний рынок легковых автомобилей — около 120 тыс. авто в год на сумму до $1,5 млрд. И для «BelGee» этот рынок очень емкий.





Но учитывая ценовую конкуренцию, особенно с российскими производителями, импорт еще долго останется единственным способом удовлетворить спрос на авто в Беларуси, а единственным рынком с необходимой для нормальной работы «BelGee» емкостью — российский.











