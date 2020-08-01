Подробнее о ситуации — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».









В минувшее воскресенье профессиональный праздник отметили работники торговли. Недавно о результатах труда отрасли рассказал в интернет-видеобрифинге, организованном Национальным пресс-центром Республики Беларусь, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.









Подводя итоги за первое полугодие, специалист отметил, что в целом этот сегмент экономики справился неплохо. По данным официальной статистики, розничный товарооборот за минувшие январь — июнь превысил 25 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составило 102,6 % к аналогичному периоду прошлого года. При этом в структуре оборота темп роста продовольственных товаров поднялся до отметки 104,8 %, непродовольственных — 100,5 %.





То есть, несмотря на сложную санитарно-эпидемическую ситуацию, аппетит у населения не пропал. Наоборот, в условиях самоизоляции рука тянется к холодильнику.







