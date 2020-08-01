







Как сообщил в пятницу Минпромторг РФ, после обращения ООО "Брянский камвольный комбинат" министерство начинает компенсирующее расследование, в рамках которого проанализирует соответствие субсидий, предоставляемых в Беларуси, положениям протокола о единых правилах предоставления промышленных субсидий в ЕАЭС.





Объектом расследования являются ткани из шерстяной пряжи гребенного прядения или пряжи гребенного прядения из тонкого волоса животных, происходящие из Беларуси и ввозимые в РФ.





В ходе расследования также будет оценен ущерб, который мог нанести отрасли российской экономики ввоз субсидируемого товара.





"Брянский камвольный комбинат" является лидером по производству и продажам шерстяных камвольных тканей в России и СНГ, говорится на сайте компании. Комбинат изготавливает ткани для костюмов, корпоративной и форменной одежды (ведомственной и для образовательных учреждений). В частности, компания, по данным ее сайта, производит до 70% всех ведомственных тканей в России. Ткани используются для форменной одежды военнослужащих и сотрудников министерства обороны, МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного Комитета, Росгвардии, ФСИН, ФСО, МЧС, ФССП, ФНС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора.