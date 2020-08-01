Из-за этого вероятен рост курса доллара.





Владимир Тарасов. Курс доллара на БВФБ может увеличиться еще примерно на 2% или даже выше, причем существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на валюту. Уже в понедельник 3 августа возможен скачек курса примерно на 1%, пишет в статье на сайте «Белрынок» экономист





Ожидаемая неожиданность, то есть скачек курса доллара на БВФБ на прошедшей неделе все же произошел: средневзвешенный курс американской валюты вырос на 2% и достиг 31 июля 3,4375 рубля.





Средневзвешенный курс евро не менее неожиданно подскочил на 4,6% и поднялся до исторического максимума в 2,899 рубля. Это было вызвано обвалом курса доллара против евро на рынке форекс.





Российской валюте на прошедшей неделе досталось еще больше, чем белорусской, и средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за неделю опустился на 0,7% – до 3,3156 белорусского рубля за 100 российских. Ослабление российского рубля в Москве стало одной из причин падения курса белорусского рубля против доллара и евро.





Но основная причина была внутренней: значительное превышение спроса на валюту на БВФБ над ее предложением. На это указывает рост стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе на 1,1%. Объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день составил 94 млн. рублей против 107,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Что стало причиной обвала курса белорусского рубля на прошедшей неделе, точно неизвестно. Это могли быть и покупки топлива для проведения сельскохозяйственных работ, и конвертация дивидендов, и общий рост спроса на валюту в связи с обострившейся политической ситуацией. Но можно отметить, что корзина дорожала на протяжении всей недели, то есть это тенденция.





Поводов для беспокойства у населения и предприятий сейчас более чем достаточно. На прошедшей неделе в Беларуси были задержаны 33 приезжих из России, которые подозреваются белорусскими правоохранительными органами в намерении дестабилизировать обстановку в РБ накануне президентских выборов. Более того, появилось сообщение о переброске в РБ аж 200 боевиков. Российские официальные лица сообщили, что ничего подобного задержанные лица не планировали, и вообще они следовали в Турцию. После чего белорусская сторона сообщила, что у них была возможность вылететь в Турцию, но они ею не воспользовались.





Все это не способствует улучшению отношений РБ и РФ. Россия с 1 августа открыла границы с некоторыми странами, но Беларусь в их число не попала, что является плохим признаком. Более того, 31 июля российская сторона на границе с Беларусью начала фиксировать данные проезжающих. Это было объяснено необходимостью борьбы с эпидемией, но, скорее всего, является ответом на задержание российских граждан в РБ.





В целом обстановка в Беларуси стала намного более нервной, а правоохранительные органы усилили контроль за предвыборными мероприятиями. Светлана Тихановская продолжает собирать большое количество людей на митингах и призывает к проведению честных выборов и контролю за их результатом.





В ближайшие дни можно ожидать, что ситуация усугубиться в еще большей степени, что приведет к новому росту спроса на иностранную валюту со стороны как физических, так и юридических лиц. Этому будет способствовать также осуществляемые в связи с выборами президента дополнительные расходы бюджета, а также досрочная выплата возросших в августе пенсий. Рухнуть курсу белорусского рубля Нацбанк, конечно, не позволит, но увеличение стоимости валютной корзины еще примерно на 1-2% он вполне может допустить.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

На рынке форекс продолжают происходить удивительные события: евро стремительно дорожает, опережая все самым оптимистичные прогнозы быков. На прошедшей неделе его курс достигал уровня 1,19 долларов, после чего, правда, скорректировался.





Эксперты придумали следующее объяснение данному процессу: рост веры инвесторов в европейскую валюту после того, как в ЕС принято решение проводить общую политику по восстановлению экономики посредством создания специального фонда и выпуска облигаций от имени ЕС. Так, глава департамента спотовой торговли валютами G10 американского подразделения Barclays Майкл Крупкин заявил, что мировые центробанки и инвесторы в прошлые годы аккумулировали долларовые активы, а в связи с действиями ЕС в настоящее время диверсифицируют свои портфели в пользу других валют, что и приводит к ослаблению доллара. Он прогнозирует, что крупные игроки будут продавать доллар еще какое-то время, что приведет к продолжению его снижения.





Кроме того, укреплению евро против доллара способствует продолжение эпидемии коронавируса в США, а также связанное с этим падение экономики этой страны, что заставит ФРС и правительство увеличить денежное стимулирование, то есть печатать все больше денег. В ФРС на прошедшей неделе оставили без изменения ставку по федеральным фондам, продлив все программы поддержки экономики. А глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что о повышении ставки в ФРС даже не думают. При этом по итогам II квартала текущего года американский ВВП упал на рекордную величину: 32,9%.





Все большее беспокойство вызывает и политическая ситуация. Президент США Дональд Трамп 30 июля сообщил о желательности отсрочки президентских выборов, в связи с тем, что голосование по почте, по его мнению, приведет к фальсификации итогов голосования.





Все это не внушает особого доверия к доллару. Впрочем, в пятницу курс евро на рынке форекс упал после достижения уровня 1,19 долларов, то есть не исключена его коррекция после длительного роста. Ослабление европейской валюты произошло после появления данных о снижении ВВП еврозоны во II квартале на 12,1% по сравнению с первым кварталом и на 15% в годовом выражении, что оказалось хуже прогноза.





Снижение курса евро в пятницу можно считать коррекцией после бурного роста. На текущей неделе можно ожидать стабилизации курса евро, то есть нулевого изменения по итогам недели.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Ослабление российского рубля против доллара на прошедшей неделе кажется не менее удивительным, чем ослабление доллара против евро. Мы ожидали, что обвал произойдет в начале августа, когда ожидался пик конвертации в валюту дивидендов, полученных иностранными акционерами российских компаний. Но это произошло на неделю раньше. Российские эксперты назвали даже конкретного виновника: акционеров Газпрома.





Впрочем, имеются и другие причины для ослабления российской валюты. Банк России собирается прекратить снижение своей ключевой ставки. Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 24 июля заявила, что ЦБ не будет больше продавать валюту, полученную от Фонда национального благосостояния за пакет акций Сбербанка. Это указывает на то, что Банк России удовлетворен текущим уровнем курса рубля и не хочет делать рубль более сильным. Примерно так же, похоже, думают и в правительстве РФ. Дело в том, что высокий курс доллара против рубля позволяет увеличивать доходы бюджета от экспорта энергоносителей, которые резко сократились из-за падения цен на нефть и газ на мировом рынке, а также вследствие снижения объемов экспорта энергоносителей в физическом выражении.





Таким образом, получается, что ослабление российского рубля, так же как и укрепление евро, является следствием стратегического изменения настроения крупных игроков на валютном рынке. Это не сулит российской валюте ничего хорошего.





На текущей неделе конвертация дивидендов должна продолжаться, в связи с чем можно ожидать роста курса доллара на Московской бирже еще примерно на 1%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ за первую неделю августа вырастет еще примерно на 2%. Но велика вероятность, что ситуация будет еще хуже, и курс доллара поднимется в большей степени.





Ситуация на валютных рынках в настоящее время для прогнозов неважная, так как динамика курсов евро на форекс, доллара на Московской бирже, и даже рубля на БВФБ во многом зависит от факторов, о которых практически нет информации, и которые сложно оценить: от настроений участников рынка.

Прогноз на понедельник 3 августа

Во второй половине пятницы 31 июля курс американской валюты на Московской бирже вырос примерно на 0,7% и достиг 74,42 рубля за доллар.





А курс евро на рынке форекс за то же время снизился примерно на 1% – до 1,1779 доллара за евро.





В связи с этим на открытии торгов валютами на БВФБ в понедельник 3 августа можно ожидать скачка курса доллара на величину около 1%.



