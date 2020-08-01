Что изменится с 1 августа? Объясняем по пунктам

БПМ, пенсии, доплаты и пособия вырастут с 1 августа





Последний месяц лета принесет немало изменений. Вырастут пенсии, пособия на детей, минимальный потребительский и бюджет прожиточного минимума. Белавиа изменит условия покупки дополнительного багажа, а один из мобильных операторов повысит стоимость услуг. Что еще изменится — в подборке МЛЫН.BY.





Начиная с 1 августа доходы многих белорусов увеличатся. Так, в стране повысят…





…минимальный потребительский бюджет





На одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц он составит 413,1 рубля (с 1 мая по 31 июля — 406,04 рубля). Постановлением Минтруда также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере 446,97 руб.; трудоспособного населения — 522,13 руб.; пенсионеров — 404,52 руб.; детей в возрасте до 3 лет — 344,25 руб.; от 3 до 6 лет — 447,3 руб.; от 6 до 18 лет — 449,28 руб.





…бюджет прожиточного минимума





Он увеличится с 246,78 до 256,1 рубля и будет действовать до конца октября этого года. Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2020 года) изменятся следующим образом:





— трудоспособное население — 285,04 руб.





— пенсионеры — 193,92 руб.





— студенты — 246,72 руб.





— дети в возрасте до трех лет — 160,79 руб.





— от 3 до 6 лет — 224,7 руб.





— от 6 до 18 лет — 274,48 руб.





Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера бюджета прожиточного минимума. Они увеличатся соразмерно росту БПМ на 3,8%.





…социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам





Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в августе — октябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,03 рубля, в возрасте от 75 до 80 лет — 48,02. Надбавка для инвалидов I группы составит 64,03 руб., пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — 32,02 руб.





Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до 281,71 рубля, инвалидам с детства II группы — 243,3, инвалидам II группы (кроме ин лидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка — 217,69, инвалидам III группы — 192,08, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — 128,05, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 204,88 до 281,71 руб.





Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до 256,1 рубля (в случае ухода за одним таким человеком) и до 307,32 (за двумя и более).





Повышение размеров пенсий предусмотрено и для других категорий получателей.





…детские пособия





Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет 2561 рубль (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей — 3585,4 рубля (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере 256,1 руб., пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере 128,05 рубля.





Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида — 179,27 руб., на других детей в семье — 128,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет 256,1 рубля (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br307,32 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — 179,27 руб.





Одновременно с этим с 1 августа на 5,5% вырастут по сравнению с февралем пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Так, на первого ребенка выплата составит 427,84 рубля, на второго и последующих детей — 488,96, на ребенка-инвалида — 550,08. Размеры этого пособия перерасчитываются два раза в год — с 1 февраля и 1 августа в связи с ростом среднемесячной зарплаты.





С 1 августа также изменится размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты





Начиная с 1 августа при расчете средств, подлежащих перечислению вне очереди на погашение задолженности по заработной плате, наниматели должны бронировать на одного работника 427,56 рубля.





Выехать из столицы в Колодищи можно будет раньше





С 1 августа первый утренний рейс на маршруте №271 будет смещен на более раннее время. Теперь по будним дням выполнение рейса по маршруту №271 «ДС Уручье-2 — Старина» отправлением от ДС «Уручье-2» будет организовано в 05:10 вместо 05:34, отправлением от конечного пункта «Старина» — в 05:45 вместо 06:11.





Белавиа изменит условия покупки дополнительного багажа









Начиная с августа при покупке услуги онлайн одновременно с билетом по тарифам Light и Promo ее стоимость составит 25 евро за первое место багажа, а за каждое последующее — 40 евро. Оформить услугу онлайн можно не позднее 2 часов до вылета. При покупке дополнительного багажа онлайн уже после приобретения билета стоимость первого и каждого последующего места составит 40 евро для всех тарифов. На стойках регистрации и в офисах по продаже авиабилетов стоимость дополнительного багажа — 50 евро.





Один из мобильных операторов c 4 августа поднимает стоимость некоторых услуг





«С 4 августа планируются изменения цен на тарифный план «Голос 2» и некоторые услуги», — сообщили в компании life:). Абонентская плата на этом тарифе составит 11,9 руб. в месяц (сейчас 9,9).





Изменяется стоимость всех пакетов минут. Если все время в рамках тарифа или услуги будут израсходованы, стоимость звонка составит 0,15 руб. за минуту (сейчас 0,1). Меняется стоимость и международных звонков.





Фото: Павел Шнип