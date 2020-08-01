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Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в британскую палату лордов. Присвоить ему титул рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщило издание The Spectator



Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.

Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. По информации издания The Spectator, назначить его пожизненным пэром рекомендовал Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании и его сын, по словам Лебедева-старшего, дружат около 12 лет, писал «Коммерсантъ». В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.

Всего в списке на получение титула пожизненного пэра 36 человек. Среди них:

Филип Хаммонд и Кен Кларк — бывшие министры финансов Великобритании;

Чарльз Мур — биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph. Он был начальником Джонсона, когда тот был корреспондентом издания в Брюсселе;
РБК
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