Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. Список пожизненных пэров одобрила королева Елизавета II.





Евгений Лебедев владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. По информации издания The Spectator, назначить его пожизненным пэром рекомендовал Борис Джонсон.





Премьер-министр Великобритании и его сын, по словам Лебедева-старшего, дружат около 12 лет, писал «Коммерсантъ». В частности, они вместе собирали средства для помощи бездомным бывшим служащим английской армии.





Всего в списке на получение титула пожизненного пэра 36 человек. Среди них:





Филип Хаммонд и Кен Кларк — бывшие министры финансов Великобритании;





Чарльз Мур — биограф бывшего премьер-министра страны Маргарет Тэтчер и экс-редактор газеты The Daily Telegraph. Он был начальником Джонсона, когда тот был корреспондентом издания в Брюсселе;