Также «Фотопринт» планирует запустить автоматическую фотопечать для экспорта в ЕАЭС и ЕС. По данным «Великого камня», в этой фирме есть российский капитал.





Парк «Великий камень» создан в 2014 году в 25 км от Минска. Его площадь — 112,5 кв. км. В этой зоне действует особый правовой режим, в том числе налоговые льготы.