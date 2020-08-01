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Новый резидент "Великого камня" хочет создать в парке дата-центр

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» сообщает о регистрации нового резидента. Это компания «Фотопринт». Она хочет создать в парке дата-центр.

Также «Фотопринт» планирует запустить автоматическую фотопечать для экспорта в ЕАЭС и ЕС. По данным «Великого камня», в этой фирме есть российский капитал.

Парк «Великий камень» создан в 2014 году в 25 км от Минска. Его площадь — 112,5 кв. км. В этой зоне действует особый правовой режим, в том числе налоговые льготы.
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