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Камикадзе нет: в Минске зафиксирован провал в бизнесе

В Минске зарегистрирован провал с регистрацией нового бизнеса. Белстат сообщает, что в первом полугодии 2020 года в Беларуси зарегистрировано 5078 юридических лиц — на 7,3% меньше, чем в январе — июне прошлого года, и 16 437 индивидуальных предпринимателей (на 16,2% меньше).

Камикадзе нет: в Минске зафиксирован провал в бизнесе
Фото носит иллюстративный характер
В то же время ликвидировано 4 982 юридических лица (на 0,1% меньше, чем годом ранее), прекратили свою деятельность 13 317 индивидуальных предпринимателей (на 1,1% больше), пишет officelife.media

Самый значительный спад регистрационной активности по юрлицам наблюдается в Минске. Здесь за 6 месяцев текущего года зарегистрировано на 13,7% юрлиц меньше, чем год назад. Наибольший спад регистрации индивидуальных предпринимателей отмечен в Брестской области — минус 20,5%.

В столице наблюдается провал с регистрацией новых бизнесов в этом году

График: Леонид Фридкин

Однако спад активности затронул не всех. Если частных компаний за январь — июнь зарегистрировано 4188 — на 10,9% меньше, чем в январе — июне 2019 года, а иностранных компаний — 582 — на 20,4% меньше, то юрлиц государственной формы собственности зарегистрировано в 6,7 раза больше, чем годом ранее. Точнее, республиканских организаций зарегистрировано вдвое меньше, зато коммунальных — в 7,3 раза больше. Всего госорганизаций в первом полугодии зарегистрировано 308 — больше, чем за любой год из полных предыдущих 6 лет.
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