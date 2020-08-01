







В течение пятницы стоимость акций Apple выросла до $412,22, в результате чего рыночная капитализация калифорнийской компании составила $1,762 трлн. В свою очередь, Saudi Aramco, которая была самой дорогой компанией мира с момента выхода на биржу в прошлом году, стоила $1,760 трлн.





Позже акции Apple подешевели до $408,78 за штуку и капитализация компании опустилась до $1,748 трлн.





Saudi Aramco провела IPO в декабре 2019 года. В ходе первого дня торгов рыночная капитализации нефтяного гиганта достигла рекордных $1,88 трлн, а в последующие дни ненадолго превысила $2 трлн.



