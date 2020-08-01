Солигорская птицефабрика будет выпускать разноцветные яйца





Как сообщает сайт Mlyn.by , на предприятии готовят сюрприз и для потребителей. К концу года на Солигорщине начнут выпускать куриные яйца со скорлупой зеленого и шоколадного цветов.





— Здесь не будет никакой химии, исключительно натуральный продукт. Мы закупим в Чехии необычных кур, которые несут такие разноцветные яйца. И начнем производство. Сначала будем выпускать эту продукцию в небольшом объеме, чтобы оценить заинтересованность потребителя. Но, думаю, такой товар не останется без внимания, —делится планами директор предприятия Инна Толкачева.





В Беларуси работают 18 птицефабрик, так что рынок яйца перенасыщен на 30%. Чтобы успешно конкурировать, мы должны выпускать что-то уникальное, добавляет она. Так пришла идея производить маринованные и копченые куриные и перепелиные яйца.