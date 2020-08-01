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Солигорская птицефабрика будет выпускать разноцветные яйца

Солигорская птицефабрика расположена в агрогородке Краснодворцы. Предприятие — местная достопримечательность, мимо просто так не проедешь. Здесь тебе и памятник яйцу, и ухоженная зона отдыха со скамеечками, и разнообразные скульптуры.


Как сообщает сайт Mlyn.by, на предприятии готовят сюрприз и для потребителей. К концу года на Солигорщине начнут выпускать куриные яйца со скорлупой зеленого и шоколадного цветов.

— Здесь не будет никакой химии, исключительно натуральный продукт. Мы закупим в Чехии необычных кур, которые несут такие разноцветные яйца. И начнем производство. Сначала будем выпускать эту продукцию в небольшом объеме, чтобы оценить заинтересованность потребителя. Но, думаю, такой товар не останется без внимания, —делится планами директор предприятия Инна Толкачева.

В Беларуси работают 18 птицефабрик, так что рынок яйца перенасыщен на 30%. Чтобы успешно конкурировать, мы должны выпускать что-то уникальное, добавляет она. Так пришла идея производить маринованные и копченые куриные и перепелиные яйца.
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