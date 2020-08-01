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Осмотрительные белорусы во II квартале вывели из банков около $1 млрд.

Население Беларуси за II квартал 2020 года вывело из банков 2,3 млрд. рублей, сняв эти деньги со срочных банковских вкладов. Такова цена, которую банковская система страны заплатила за коронавирус и рейдерский захват Белгазпромбанка с его последующим грабежом.

Осмотрительные белорусы во II квартале вывели из банков около $1 млрд.
«…срочные банковские вклады (депозиты) физических лиц уменьшились на 2,3 млрд. рублей, или на 10,8%, и на 1 июля 2020 года составили 18,84 млрд. рублей», - говорится в отчете Нацбанка РБ.

Срочные банковские вклады (депозиты) во всех видах валют в рублевом эквиваленте сократились по отношению к I кварталу 2020 года у 16 банков на общую сумму 2 562,7 млн. рублей. Лишь 5 банков обеспечили рост на 278 млн. рублей, сообщил регулятор.

Наибольший объем сбережений населения в срочные банковские вклады (депозиты) по-прежнему размещен в ОАО ”АСБ Беларусбанк“: на 1 июля 2020 г. его доля на депозитном рынке физических лиц составила48,3%. Далее следуют ОАО ”Белагропромбанк“ с долей 17,3%, ОАО ”Банк БелВЭБ“ – 5,0%, ОАО ”БПС-Сбербанк” – 4,1%, ОАО ”Белинвестбанк“ – 3,9% и ”Приорбанк“ ОАО – 3,4%. На остальные банки приходится 18,0% общей суммы привлеченных в срочные банковские вклады (депозиты) денежных средств населения.


Как сообщалось, срочные вклады (депозиты) в национальной валюте на 1 июля 2020 года составили 5,14 млрд. рублей, или 27,3% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (на 1 апреля 2020 г. – 24,7%), снизились по сравнению с 1 апрелем 2020 г. на 70 млн. рублей, или на 1,4%.

Срочные вклады (депозиты) в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили 13,70 млрд. рублей, или 72,7% от общего объема срочных банковских вкладов (депозитов) физических лиц во всех видах валют (на 1 апреля 2020 г. – 75,3%), уменьшилась по сравнению с 1 апрелем 2020 г. на 2,21 млрд. рублей, или на 13,9%.

Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за II квартал 2020 г. уменьшились на 409 млн. долларов США, или на 6,7% и на отчетную дату составили 5,7 млрд. долларов США.
afn.by
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