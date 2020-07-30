С 30.07.2020 допущены к обращению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации 38 выпусков облигаций 12-ти эмитентов.





Заявитель листинга , конечно, не светится, но после нехитрого сопоставления некоторых данных можно констатировать, что этот портфель корпоративных облигаций принадлежит Белгазпромбанку. На конец 2019 его номинальная стоимость подобных активов составляла более 0,5 млрд рублей.





У банка и его временной администрации по-прежнему проблемы с ликвидностью? Или дело в чем-то другом? Безусловно, после колоссального разгрома силовиками у банка должны были возникнуть ресурсные проблемы. За один только месяц БГПБ потерял около 1 млрд рублей клиентских пассивов. От неопределенности бегут и частные вкладчики, и крупные клиенты. Не секрет , что значительную долю ресурсов банка формировали срочные депозиты структур группы «Газпрома». «Обиженные акционеры» и их аффилированные структуры могли начать отзывать свои средства.





Временная помощь Нацбанка и краткосрочный межбанк — это «пожарное решение» при продолжающемся развале бизнеса Белгазпромбанка, построенном на доверии к «посаженной команде» менеджеров. «Назначенной администрации», видимо , не получается просто отсидеться на время неразберихи. Приходится распродавать мало-мальски ликвидные активы.





В белорусской практике эмиссионных операций корпоративных облигаций многое происходит по процедурам, далеким от рыночных. Банки не желают делиться своими качественными клиентами и проводят сделки по финансированию через выпуск облигаций с размещением в закрытом режиме. Именно так и был сформирован рассматриваемый инвестиционный портфель ценных бумаг. Их, как правило, держали до погашения и даже не выводили на биржу. Процентные доходы от качественного портфеля — основной хлеб банковского бизнеса.





Сейчас появляется хорошая возможность перераспределения крупной и качественной клиентской базы между ушлыми банками. Временная администрация могла обойтись и без биржи, но предпочла действовать через обезличенную торговую систему БВФБ. Так будет достигнута цель как бы «рыночной распродажи» активов. Понаблюдаем за ходом и объемами торгов в ближайшее время и оценим результативность действий временных администраторов.