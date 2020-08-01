Коронавирус отбросил экономику Европы на 10–20 лет назад













Об этом сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, передает РБК.





В зоне обращения евро (19 стран) ВВП упал на 12,1% к предыдущему кварталу и на 15% в годовом выражении. Это крупнейшие падения ВВП Евросоюза и еврозоны с 1995 года, когда Eurostat начал публиковать эти статистические серии.





Экономика еврозоны находится в рецессии с конца 2019 года. В четвертом квартале этого года ВВП еврозоны показал нулевой рост, а в первом квартале 2020 года сократился на 3,6%.





Европейская экономика из-за пандемии коронавируса понесла даже большие потери, чем американская. ВВП США во втором квартале упал на 9,5% к предыдущему кварталу, сообщил вчера Минторг США.





В первом квартале года объем ВВП еврозоны составил более €2,9 трлн, Евросоюза — €3,4 трлн.





Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 год ВВП Евросоюза снизится на 8,3%. Прогноз исходит из предпосылок, что карантинные ограничения будут постепенно сняты, а второй волны пандемии не случится.





Крупнейшая экономика еврозоны, немецкая (29% ВВП валютного блока), сократилась во втором квартале на 10,1% относительно предыдущего. Пандемия стерла весь экономический рост за предшествующие девять лет: объем ВВП Германии опустился до уровня 2011 года.





ВВП Франции снизился на 13,8% по сравнению с первым кварталом (на 19% год к году). Это рекордный квартальный спад ВВП со Второй мировой войны.





Больше всего пострадал ВВП Испании (-18,5% к предыдущему кварталу). Испанская экономика откатилась на уровень 2002 года.





Экономика Италии сократилась на 12,4% относительно предыдущего квартала (17,3% в годовом выражении). Для Италии это уже четвертая рецессия за последнее десятилетие. По данным Financial Times, последний раз на таком уровне ВВП страны находился в начале 1990-х годов.





В этом месяце европейские лидеры договорились создать фонд размером €750 млрд, из которого будут распределяться средства на восстановление наиболее пострадавших экономик, а Европейский центральный банк увеличил свою программу вливания новой ликвидности до €1,35 трлн.