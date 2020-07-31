Последний раз шахтеры бастовали в Беларуси в 1990-е. С тех пор условия труда в горнодобывающей промышленности улучшились, а зарплаты выросли: сегодня они — одни из самых высоких в стране. Однако изложенные в письмах проблемы неназванные сотрудники «Беларуськалия» подтвердили и в разговоре с «Еврорадио». Собеседники ссылаются на накипевшие вопросы — от отношения руководства комбината до реакции на коронавирус. По их словам, в «свечке», как называют главное офисное здание «Беларуськалия», «все дорого-богато», а «в шахте ржавые тачки без тормозов людей возят на смены». Условия труда «особо не меняются, а нагрузка на работников растет. Но никто не видит при этом увеличения своих доходов». Работники решили обратить внимание руководства, распространив письмо в популярных телеграм-каналах. Свою анонимность шахтеры объясняют тем, что «найти работу по другой специальности очень сложно, особенно когда уже полжизни отработал в забое».





Председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба заявил TUT.BY, что предпосылок возникновения конфликта в трудовых коллективах не наблюдается.





Первичная профсоюзная организация «Беларуськалия» входит в Белхимпромсоюз и объединяет около 13 тысяч работников предприятия, что составляет 70% от общего количества персонала.





— Могу точно сказать, что все проблемные вопросы, которые возникают на локальном уровне, мы в состоянии решить. Люди платят профсоюзные взносы, поэтому жестко с нас требуют. Мы плотно общались с шахтерами, но никаких забастовочных настроений не выявили, — говорит Швайба. — Скажу больше: на днях прошло заседание 159 бригадиров «Беларуськалия». Наверное, это самые авторитетные люди на предприятии. Они четко сказали, что их интересуют производственные и трудовые отношения. Политика остается в стороне. Пусть ей занимаются те, кому это интересно.









— Какие локальные проблемы волнуют работников Беларуськалия?





— Производство — это живой организм. Поэтому вопросы возникают всегда, независимо, есть электоральная кампания или нет. Людей волнует выполнение социальных гарантий, выплаты за вредность и так далее. К нам также обращаются в случае необоснованных, на взгляд работников, увольнений. Просят помощи, если случается травма на производстве, — перечисляет наиболее принципиальные моменты глава профсоюза.





В большей степени неназванные работники «Беларуськалия» жалуются не на зарплату на предприятии, которая считается по белорусским меркам довольно высокой, а на условия труда. Шахтеры на условиях анонимности утверждают, что бригады скидываются и покупают себе инструмент на рабочее место, так как не сделаешь быстро ремонт — не заработаешь себе зарплату. Многие руководители прямым текстом советуют съездить за инструментом в строительный магазин.





— Мы об этом также читали. Жаль, что об этом пишут анонимные источники. Ни мне, ни нашей технической инспекции о таких случаях неизвестно. Если бы мы зафиксировали такие моменты, то реакция была бы очень жесткой. Мы бы об этом говорили на самом высоком уровне. Потому что таких моментов на цивилизованном предприятии быть не может, — говорит Швайба.





Он считает, что обстановка в трудовом коллективе «Беларуськалия» «нормальная, рабочая, просто кто-то хочет разыграть на нашем поле свою политическую карту».





Ранее Генпрокуратура успела заявить, что забастовка, запланированная на 3 августа, не имеет ничего общего с легальным забастовочным движением и на призывы анонимных провокаторов вестись не стоит.