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"Зарплата в тысячу рублей – ложь, 600 рублей - мечта" Белорусов просят "поделиться" зарплатой

31 июля заработал сайт zarobak.by, на котором каждый белорус может "похвастать" уровнем своей зарплаты.

"Зарплата в тысячу рублей – ложь, 600 рублей - мечта" Белорусов просят "поделиться" зарплатой
Кандидат в президенты Андрей Дмитриев призвал белорусов «поделиться» зарплатой.

- Лукашенко недавно сказал, что выполнил своё обещание зарплаты и средняя уже 1000 рублей. Это ложь. Если и есть такая зарплата, то только у тех, кому он это говорил. 

С кампанией «Беларуси нужен новый президент» я проехал десятки городов. Везде спрашивал, какая у людей зарплата. 600 рублей - это мечта. Поэтому мы запустили новый сервис, чтобы видеть реальную зарплату и бороться за ее повышение. Каждый может зарегистрировать сколько получает на руки и рассказать историю, - пояснил «Белорусскому партизану» суть проекта Андрей Дмитриев.

На момент опубликования заметки по данным зарегистрировавшихся на сайте людей, средняя зарплата в Беларуси 882 рубля.

И, кстати, Лукашенко говорил про 1000 рублей, когда они были эквивалентны 500 долларам, сейчас курс несколько иной, и речь должна идти как минимум о 1200 рублях средней зарплаты. 

Такую зарпату он обещает белорусам уже более 10 лет, но  абсолютное большинство граждан при этой власти о такой зарплате может лишь помечтать, а вот 1000 рублей получат все - когда доллар будет стоить рублей 5.
"Белорусский партизан"
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