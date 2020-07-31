Кандидат в президенты Андрей Дмитриев призвал белорусов «поделиться» зарплатой.





- Лукашенко недавно сказал, что выполнил своё обещание зарплаты и средняя уже 1000 рублей. Это ложь. Если и есть такая зарплата, то только у тех, кому он это говорил.





С кампанией «Беларуси нужен новый президент» я проехал десятки городов. Везде спрашивал, какая у людей зарплата. 600 рублей - это мечта. Поэтому мы запустили новый сервис, чтобы видеть реальную зарплату и бороться за ее повышение. Каждый может зарегистрировать сколько получает на руки и рассказать историю, - пояснил «Белорусскому партизану» суть проекта Андрей Дмитриев.





На момент опубликования заметки по данным зарегистрировавшихся на сайте людей, средняя зарплата в Беларуси 882 рубля.





И, кстати, Лукашенко говорил про 1000 рублей, когда они были эквивалентны 500 долларам, сейчас курс несколько иной, и речь должна идти как минимум о 1200 рублях средней зарплаты.





Такую зарпату он обещает белорусам уже более 10 лет, но абсолютное большинство граждан при этой власти о такой зарплате может лишь помечтать, а вот 1000 рублей получат все - когда доллар будет стоить рублей 5.



