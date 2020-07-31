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Госдолг Беларуси всего за полгода вырос на 17,5%

На 1 июля госдолг Беларуси составил 52,6 млрд рублей. По сравнению с началом года он вырос на 17,5%, говорится в сообщении министерства финансов.

Внешний долг  составил 18 млрд долларов. С начала года он вырос на 0,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

За полугодие Беларусь привлекла внешних займов на сумму, эквивалентную 1 817,8 млн долларов, из них 1 391,5 млн долларов – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 362,6 млн долларов – займы банков и правительства России;  41,4 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая; 16,6 млн долларов – МБРР; - 5,7 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июне 2020 года составило 786,2 млн долларов.

Внутренний госдолг  составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 557,5 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

В январе-июне 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов. 

Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.
Источник: ej.by
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