+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

"Лукойл" исчез из топ-10 самых богатых компаний Минска

А кто остался?

В настоящее время в Минске, согласно данным Министерства по налогам и сборам, работают 136,5 тысячи частных компаний и индивидуальных предпринимателей и почти 2,6 тысячи госпредприятий и организаций. 

Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан. 

Частный бизнес заплатил за полгода 4,7 миллиарда рублей налогов, госсектор - 1,5 миллиарда. Итого бюджет города получил 6,3 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы - 1,9 миллиарда - внесли десять крупнейших компаний.

Лидер рейтинга самых крупных налогоплательщиков столицы уже много лет не меняется - это «Газпром трансгаз Беларусь»

А если сравнить прошлогоднюю десятку самых богатых компаний Минска со списком крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2020-го, то некоторые изменения есть. 

Так, на нефтяном рынке, похоже, случился какой-то передел: из топа ушел «Лукойл», зато вернулся «Славнефтехим», причем сразу на второе место. Последний раз этот нефтетрейдер входил в десятку в 2018 году.

Мобильные операторы, судя по распределению мест в топе, заплатили в первом полугодии меньше, чем раньше. Вероятно, на самоизоляции люди стали меньше звонить. 

«Минск Кристалл» поднялся с 10-го места на 8-е - возможно, предприятие заработало дополнительные суммы (и уплатило с них налоги) за счет выпуска антисептиков.
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]