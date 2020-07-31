+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Снопков: Санация Гомельского жирового комбината идет успешно

Процесс финансового оздоровления ОАО «Гомельский жировой комбинат» идет успешно. Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра, уполномоченный представитель президента в Гомельской области Николай Снопков в ходе посещения предприятия.


Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, коллектив во главе с антикризисным управляющим Дмитрием Борейко усиленно работает на снижение затрат, выпуск новой конкурентоспособной продукции и расширение зоны экспорта.

«Ожидал худшего. Но динамика развития предприятия не оставляет сомнений, что санация проходит успешно. Хочу заметить, что антикризисный управляющий – один из лучших в стране. У него уже был позитивный опыт преодоления кризиса на Калинковичском мебельном комбинате. Перспективы у предприятия определенно есть, как есть и проблемы. В первую очередь с поставкой сырья и с реализацией на внутреннем рынке. Их необходимо отрегулировать путем взаимодействия с торговыми сетями и закупки продукции бюджетными учреждениями. Думаю, системно, не конкретно для этого предприятия, но и для него в том числе, на уровне правительства с учетом поставленных … задач по импортозамещению и стимулированию внутреннего спроса, мы сможем это решить», - сказал чиновник.

Он также отметил «фантастический потенциал» жирокомбината по экспорту в торговле с КНР. Более 30% в объеме производства Гомельского жирокомбината занимает хозяйственное мыло, на сегодня это эксклюзивный и нужный хозяйкам продукт.

Гомельское мыло воспринимают в Китае как изделие ручной работы, его так и нужно позиционировать и дорого продавать, считает Николай Снопков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]