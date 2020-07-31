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МТЗ поставил технику в Зимбабве спустя 12 лет

Минский тракторный завод после 12-летнего перерыва возобновил поставки техники в Зимбабве.


"Несмотря на сложную ситуацию в мире, обусловленную пандемией, МТЗ уверенно идет к реализации намеченных планов. Одним из основных направлений внешней стратегии завода сегодня является диверсификация экспорта с акцентом на увеличение продаж в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - уверяет пресс-служба.

В настоящее время предприятие прорабатывает возможность поставок тракторов в рамках европейских программ оказания экономической помощи африканским государствам. Благодаря одной из них в апреле 2020 года МТЗ возобновил поставки в Зимбабве.

В эту страну уже отгружено несколько партий тракторов BELARUS-820 общей численностью 130 единиц. До конца августа компания планирует исполнить все обязательства по контракту, а это еще более 300 машин. "Особое внимание уделяется качеству поставляемых тракторов. Контрактом предусмотрено командирование сотрудников Минского тракторного завода для ввода техники в эксплуатацию, проведения гарантийного ремонта и обучения местных специалистов", - подчеркнули на предприятии.

Белорусская техника на рынке Зимбабве впервые появилась еще в 80-е годы прошлого века, отметили в пресс-службе. Однако поставки осуществлялись эпизодически и в небольших объемах. До настоящего времени последняя отгрузка тракторов BELARUS в Зимбабве датировалась 2008 годом.

Перспективными направлениями экспорта в Африку также являются Буркина-Фасо, Замбия и Нигерия. Продукция МТЗ представлена на рынках более чем 60 государств.
БЕЛТА
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