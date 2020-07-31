Дефицит бюджета Беларуси по итогам полугодия существенно вырос





Стоит отметить, что дефицит бюджета существенно вырос за последний месяц. В конце июня Минфин сообщал, что по итогам пяти месяцев дефицит сложился на уровне 69,1 миллиона рублей.





Доходы республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года составили 10,3 миллиарда рублей, или 41% уточненного годового плана.





Сообщается также, что по состоянию на 1 июля 2020 года задолженность по налогам и сборам достигла 129,6 миллиона рублей.





При этом расходы республиканского бюджета сложились на уровне 12,1 миллиарда рублей, или 44,3% уточненного годового плана.





Самые внушительные средства – 8,6 миллиарда рублей – пошли на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации). Порядка 6,1 миллиарда рублей было направлено на общегосударственную деятельность, еще 2,5 миллиарда – на финансирование национальной экономики.



