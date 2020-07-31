Советы держателям облигаций проблемного «Жилстройкомплект» от Минфина

Чиновник проинформировал частных инвесторов о том, что сейчас госорганы собирают всю информацию о «Жилстройкомплекте» и выпущенных облигациях, доходах компании, чтобы понять, сможет ли компания самостоятельно достроить два дома. Если нет — будет выясняться, куда делись деньги, привлеченные в результате размещения облигаций. Не исключен вариант возбуждения уголовного дела правоохранительными органами.





Алексей Красинский позволил себе также дать несколько советов держателям облигаций.





По его словам, если застройщик нарушает сроки, предусмотренные соглашением о строительстве, или нарушает другие условия соглашения о строительстве, которые заключаются в характеристиках объекта, то инвесторы имеют право требовать расторжения этого соглашения.





В этом случае застройщик обязан выплатить фактически уплаченные денежные средства, то есть всю сумму, которую вы реально заплатили, не номинал. И плюс за весь период пользования этими средствами — процент, равный ставке рефинансирования. Это обязанности застройщика, которые предусмотрены законодательством», — сказал Красинский.

Он напомнил, что каждый выпуск облигаций обеспечен. Каждый гражданин при приобретении облигаций должен знакомиться с эмиссионными документами и понимать, какое обеспечение предоставлено застройщиком.





Если у держателей облигаций есть вопросы к обеспечению облигаций, точнее к стоимости залогового имущества, они вправе потребовать переоценки.





«Переоценку имущества, выступающего в качестве обеспечения облигаций, вправе производить заинтересованное лицо. Либо сам залогодатель, если он не выступает эмитентом, либо эмитент, если он является залогодателем или залогодержателем. В качестве залогодержателя выступает держатель облигаций», — пояснил Красинский.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года Минфин приостановил обращение жилищных облигаций 34-го выпуска ООО «Жилстройкомплект». Такая мера была предпринята регулятором в связи с нарушением требований об обеспечении исполнения обязательств эмитента по облигациям, порядка замены эмитентом обеспечения своих обязательств по облигациям.









Сам «Жилстройкомплект» сообщал в октябре 2019 года о неисполнении обязательств по погашению облигаций 28 и 29 выпусков. Компания объясняла это изменением сроков строительства объектов из-за необходимости внесения изменений в проектную документацию.





На днях Минфин сообщил, что действие обеспечения исполнения обязательств по жилищным облигациям 28 и 29 выпусков ООО «Жилстройкомплект» продлено по согласованию с ООО «Генеральный подрядчик» до 31 декабря 2020 года.





Заместитель директора ООО «Жилстройкомплект» по строительству на встрече с держателями облигаций сообщил, что у проекта «Грушевский посад» может быть хорошее завершение, поскольку у компании есть потенциальный инвестор — российская группа «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова. Однако этой новости держатели облигаций не поверили.



