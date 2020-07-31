







Несмотря на отмену лицензирования, ряд требований законодательства оказывает большое воздействие на рынок, отметили эксперты. Это выражается в форме отказа от легализации деятельности. Специалисты оценивают долю нелегальных перевозок на уровне около 30% от общего объема рынка. "Величина нелегального рынка составила порядка Br239 млн. Объем легального рынка соответственно оценивается в Br585,1 млн", - сообщили авторы исследования.





В качестве такси в 2019 году в Беларуси использовалось около 35 тыс. легковых автомобилей, что примерно на 30% больше, чем двумя годами ранее, подсчитали исследователи.





"С 2017 по 2019 год наблюдается резкий рост количества субъектов, осуществляющих деятельность такси – на 43,4% или на 2223 субъекта, до 7441 организаций и индивидуальных предпринимателей", - рассказали представители лаборатории, функционирующей на базе Белорусского государственного экономического университета.





Экспертные оценки и результаты опроса водителей показали, что пассажирооборот нерегулярных пассажирских перевозок легковыми автомобилями (такси и аренда авто с водителем) за прошлый год составил не менее 1176 млн пассажиро-километров, что более чем в 4 раза превышает официальные данные.





На расширение рынка в последние годы, как показало проведенное лабораторией исследование, оказали влияние несколько факторов: отмена лицензирования деятельности такси в 2018 году и ряд других регуляторных изменений, а также значительное развитие сервисов-агрегаторов.





"Исходя из результатов опросов водителей и экспертов, общий объем рынка в 2019 году составил более Br824,1 млн или $394 млн. Вклад услуг нерегулярных пассажирских перевозок в ВВП Республики Беларусь находится в диапазоне от 0,086 % (по нижней, пессимистической оценке) до 0,35 % (по верхней, оптимистической оценке)", - сообщили исследователи.





"Для сравнения, в 2018 году услуги по временному проживанию и питанию всего сегмента HoReCa составили 0,9% ВВП, деятельность в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха – также порядка 0,9% ВВП", - добавили эксперты.





Исследователи отметили, что в настоящий момент на рынке отмечается динамика по ряду показателей. Увеличивается количество поездок на автомобилях такси при том, что снижается средняя протяженность одной поездки. Увеличивается стоимость одного километра поездки, но за счет снижения средней протяженн ти одной поездки снижается и ее средняя стоимость. Заработок водителей растет за счет увеличения количества поездок и времени, отводимого занятости в сфере такси.