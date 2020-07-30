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С 1 марта 2020 года Беларусь поставила заслон импортному топливу, повысив ставки акцизов в 4 раза. При этом был введен коэффициент (0,25), понижающий ставку акциза на топливо, произведенное в Беларуси. То есть новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции. Это произошло на фоне спора Минска и Москвы о цене на российскую нефть. Белорусские власти новой акцизной политикой пытались стимулировать крупные нефтяные компании России, который имеют заправки в Беларуси, начать переработку сырья на давальческой основе.





Минфин РФ отмечает, что в российском законодательстве подобных механизмов, которые понижают ставку акциза в зависимости от категории налогоплательщика или выполнения им каких-либо условий, нет.





При этом, цитирует письмо источник, Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ, функции которого позже были переданы ВТО) установлено, что внутренние налоги, сборы, законы, правила и требования, затрагивающие внутреннюю продажу, внутренние правила количественного регулирования, требующие смешения, переработки или использования товаров в определенных количествах или долях, не должны применяться к импортированным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для отечественного производства.





Ввозимые товары не могут облагаться внутренними налогами или сборами, превышающими, те, что применяются к отечественным товарам.





В Договоре о ЕАЭС также установлено, что налогообложение товаров страны — члена содружества, реализуемых на территории другого государства, входящего в ЕАЭС, не должно быть менее благоприятным, чем товаров, производимых на территории такого государства.





Минфин полагает, что введение Беларусью понижающего коэффициента к ставке акциза не соответствует требованиям ГАТТ и Договора о ЕАЭС.





Россия может поднять вопрос о наличии такого регулирования в национальном законодательстве Беларуси на переговорах о ее присоединении к ВТО, членом которой РФ является, передает содержание письма источник.









Переговоры о присоединении Беларуси к ВТО сейчас как раз находятся в активной стадии, хотя коронавирус и притормозил их ход. Еще в феврале МИД страны считал возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го — начале 2021 года. В мае первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко сообщил, что пандемия COVID-19 повлияла на переговорный процесс, но Минск продолжает двусторонние консультации с государствами — членами ВТО.





Стоит отметить, что с 1 июня 2020 года Россия запретила ввоз импортных нефтепродуктов. Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года и распространяется на все виды моторного топлива, авиакеросин и газойли. В российском Минэнерго заявили, что запрет на импорт призван «не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ» в условиях сократившегося спроса на нефтепродукты. Однако недавно российские власти допустили, что могут снять запрет досрочно.





В апреле российский рынок стал премиальным для белорусского топлива и позволил частично компенсировать потери от снижения продаж в Европе, где упал спрос из-за карантина. В агентстве Argus подсчитали, что продажи моторного топлива в Россию приносили белорусским компаниям в апреле на 100 долларов за тонну больше, чем, например, поставки в направлении латвийского Вентспилса.





По данным Белстата, в январе — мае Беларуси удалось отгрузить в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов.

