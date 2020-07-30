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Huawei обошла Samsung и стала крупнейшим производителем смартфонов в мире

Китайская компания Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов.


Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Canalys, сообщает ВВС.

"Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов", - говорится в сообщении.

Компания заняла первое место, отгрузив 55,8 миллиона устройств в прошлом квартале, обогнав Samsung на 53,7 миллиона.

По мнению аналитиков, причиной успеха Huawei был тот факт, что Китай вышел из режима пандемии раньше, чем другие страны.

При этом, успех фирмы в основном обусловлен впечатляющими продажами в Китае, поскольку на западе телефоны Huawei не популярны из-за отсутствия приложений от Google, которые запрещены из-за торговых ограничений США.

"Это замечательный результат, который немногие могли бы предсказать год назад", - прокомментировал ситуацию аналитик из Canalys Бен Стэнтон.
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