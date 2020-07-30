



Об этом говорится в отчете аналитической фирмы Canalys, сообщает ВВС





"Huawei впервые стала крупнейшим в мире производителем смартфонов", - говорится в сообщении.





Компания заняла первое место, отгрузив 55,8 миллиона устройств в прошлом квартале, обогнав Samsung на 53,7 миллиона.





По мнению аналитиков, причиной успеха Huawei был тот факт, что Китай вышел из режима пандемии раньше, чем другие страны.





При этом, успех фирмы в основном обусловлен впечатляющими продажами в Китае, поскольку на западе телефоны Huawei не популярны из-за отсутствия приложений от Google, которые запрещены из-за торговых ограничений США.





"Это замечательный результат, который немногие могли бы предсказать год назад", - прокомментировал ситуацию аналитик из Canalys Бен Стэнтон.



