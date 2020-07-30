+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Опять не дотянули до "$500"

Занимательная белорусская математика

Опять не дотянули до "$500"
Герой известного фильма вопрошает: «Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней». 

В силу нашей ментальности эта фраза у нас прижилась. Пришлась по вкусу и широким массам населения, и их начальству. Сложился своего рода консенсус. Вот и Александр Лукашенко, общаясь с массами в Гомеле, повторил известную сентенцию: «небогато живут люди, и вы небогатые, вы не олигархи». 

Мы производим натуральный продукт, они бабки куют.

Вроде бы, очевидность. Но даже у самой эффективной и искренней адресованной массам пропаганды имеется своя мера освоения. Массы охотнее и чаще соглашаются с ложью, чем с оскорбительной полуправдой. Особенно, когда речь идет о деньгах, о зарплатах и пенсиях. 

Поэтому начальство вообще и, в первую очередь, сам Лукашенко, не скупится на обещание повысить среднюю заработную плату работников. В том числе административными мерами – не только в бюджетной сфере, но и в коммерческой. 

Беспрецедентный случай. Такого не было даже при «совке-госплане» хотя бы потому, что в нем не было законно признаваемого частного сектора.

Лукашенко же, официально заявив о стремлении возродить прежнюю экономическую систему, не скупится на обещания повысить СЗП к определенному периоду и на конкретную величину и постоянно попадает впросак.

Вот и сейчас, 23 июля, на совещании с правительством он заявил, что руководством страны в общем и целом выполнен обещанный минимум СЗП в 1000 рублей. 

Майская начисленная заработная плата по стране превысила заявленную тысячу. До этой планки не дотянули только в Могилевской области – каких-то 7 рублей, но в июне и там покорили вершину – региональная СЗП составила 1033,5 рублей.

Однако, о чем говорилось в условиях задачи? О размере СЗП мы судим только в сравнении с актуальным курсом доллара. И когда в 2016 году проводили деноминацию, то новый рубль оценили в 50 американских центров. Суть в том, что прежняя экономическая политика провалилась, и в 2011 году в три раза, а к 2015 году – в 4 раза обесценила прежний рубль. 

Тогда у руководства и возникла идея провести деноминацию, но очень осторожно и, так сказать, надолго. Они на это рассчитывали, и заранее заявляли о грядущих успехах. 

Например, тогдашняя глава Нацбанка Надежда Ермакова утверждала: ожидаем только стабилизации экономической ситуации в стране. Не скрывал оптимизма и сам Лукашенко, которому народ в очередной раз вроде бы поверил и стал ожидать СЗП в «пятьсот» долларов.

А что получил? Как сказал бы Жванецкий, это если бы пять лет назад… Сегодня же за доллар просят 2 рубля 40 копеек. Следовательно, в качестве эквивалента пятиста долларов надо в среднем выдать по 1200 рублей, которые и должны составить СЗП по экономике в целом.
Константин Скуратович, nmnby.eu
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]