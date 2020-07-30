+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

ВВП США упал на рекордные 32,9%

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 во втором квартале 2020 года ВВП США сократился на 32,9%, сообщило Министерство торговли. Это рекорд для ВВП США.

«Снижение ВВП во втором квартале отразило реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были частично отменен режим изоляции, объявленный в марте и апреле, а правительственные платежи в качестве пандемической помощи были направлены домашним хозяйствам и предприятиям»,— говорится в сообщении Минторга США. Аналитики Reuters прогнозировали падении ВВП страны до 34,1%.

По оценкам американского ведомства, в первом квартале ВВП США снизился на 5%. За аналогичный период прошлого года ВВП США вырос на 2,9%. Во втором квартале 2019 года рост ВВП страны составил 1,5%.

В Минторге США добавляют, что показатели за второй квартал 2020 года не могут полностью отражать экономические последствия для страны от пандемии. Уточненный анализ экономической ситуации в США будет опубликован ведомством через месяц, 27 августа.
Источник: kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]