ВВП США упал на рекордные 32,9%

«Снижение ВВП во втором квартале отразило реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были частично отменен режим изоляции, объявленный в марте и апреле, а правительственные платежи в качестве пандемической помощи были направлены домашним хозяйствам и предприятиям»,— говорится в сообщении Минторга США. Аналитики Reuters прогнозировали падении ВВП страны до 34,1%.





По оценкам американского ведомства, в первом квартале ВВП США снизился на 5%. За аналогичный период прошлого года ВВП США вырос на 2,9%. Во втором квартале 2019 года рост ВВП страны составил 1,5%.





В Минторге США добавляют, что показатели за второй квартал 2020 года не могут полностью отражать экономические последствия для страны от пандемии. Уточненный анализ экономической ситуации в США будет опубликован ведомством через месяц, 27 августа.







