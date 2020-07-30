Госкомвоенпром опровергает поставки боеприпасов в США





Со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии там утверждается, что "…в январе - марте 2020 года Белоруссия поставила в США транзитом через Румынию боеприпасы на 1,42 млн евро".





"Госкомвоенпром как республиканский орган государственного управления, отвечающий за разработку и реализацию основных направлений государственной политики в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и экспортного контроля, официально заявляет, что Республика Беларусь никаких поставок боеприпасов, в том числе для охотничьего и спортивного оружия, в Соединенные Штаты Америки в 2020 году не осуществляла", - заявили в Госкомвоенпроме.





В комитете отметили, что если бы такие поставки и были, то это ни в коей мере не противоречило бы запретам и ограничениям на поставки вооружений, вводимых резолюциями Совета Безопасности ООН, которые Беларусь неукоснительно соблюдает.





"Насколько нам известно, в отношении государств - членов ЕС и США Совет Безопасности ООН санкций не вводил", - сообщили в Госкомвоенпроме.





Все поставки вооружений и военной техники ведутся белорусской стороной в строгом соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, заявлялют в Госкомвоенпроме.