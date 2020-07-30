Островецкая АЭС раскалывает Прибалтику, а Путин потирает руки

"Не состоялась по внутренним причинам" - таким было сухое обоснование того, почему президент Литвы Науседа не поехал на ежегодную встречу со своими балтийскими коллегами из Латвии и Эстонии. Но вскоре туман рассеялся. Без совместной позиции по "вопросу покупки электроэнергии из третьих стран", сообщил представитель президента, Науседа не считает такую встречу целесообразной", - повествует автор статьи.





"Получается, из-за разногласий в таком крайне техническом вопросе Литва сорвала традиционную региональную встречу на высшем уровне? На первый взгляд, это, кажется, выходит за рамки, тем более что это первый подобный отказ от участия члена этого трио с 1991 года. Но Литва хотела подчеркнуть политическую важность проблемы, которая доставляет ей головную боль уже несколько лет. Речь идет о Белорусской АЭС в Островце, которую строят в непосредственной близости от ее границ и первый блок которой должен быть запущен в ближайшее время".





"Литву тяготят в первую очередь два аспекта. Первый - вопрос безопасности. Столица Вильнюс, где проживает полмиллиона человек, расположена всего лишь примерно в 50 км от Островца, а внутри 100-километровой зоны, которая, согласно соответствующим рекомендациям Международного энергетического агентства (IAEA), в случае серьезной аварии должна быть эвакуирована в течение суток, проживает около миллиона литовцев - треть всего населения страны. Это большая проблема, потому что в вопросе ядерной безопасности к Беларуси не питают ни малейшего доверия (...)", - указывает издание.





"Второй аспект критики Литвы в адрес АЭС в Островце касается более обширных вопросов политики безопасности и энергетической политики. С позиции сегодняшнего дня речь в первую очередь идет о том, что Литва, Латвия и Эстония, до 1991 года входившие в состав Советского Союза, все еще подключены к высоковольтной сети России и Беларуси, к так называемой сети БРЭЛЛ. На 2025 год намечена синхронизация балтийских сетей с системой континентальной Европы. Однако заманчивость дешевой электроэнергии из Островца может подорвать этот план", - поясняет автор статьи.





Чтобы понять сомнения Литвы, нужно заглянуть в прошлое, пишет NZZ. "Когда после обретения независимости страна намерилась вступить в ЕС, Брюссель в качестве предварительного условия назвал прекращение эксплуатации тогдашней литовской Игналинской АЭС. После распада СССР станция ценилась в Литве на вес золота, ведь как минимум в электроэнергии Литва не была зависима от России. При этом в случае с нефтью и газом Москва всегда могла применить удушающий прием. (...) Чтобы избежать тотальной энергетичес й з исимости от России, когда в 2004 и 2009 годах были отключены оба реактора Игналинской АЭС, Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей начала планировать строительство АЭС-преемницы. (...) Тогда появилась Москва и нанесла сразу двойной удар. С одной стороны, с Белоруссией было согласовано строительство АЭС в Островце с двумя энергоблоками, которое должно было почти полностью осуществляться на российский кредит размером более 10 млрд долларов. (...) С другой стороны, Россия анонсировала строительство аналогичной по масштабу АЭС у города Неман в российском эксклаве, Калининградской области, которая также расположена в непосредственной близости к Литве".





Однако даже при оптимистичном сценарии три новых АЭС в Прибалтике превышали бы имеющийся спрос. Стало ясно, что как минимум один из проектов придется закончить. Вскоре стало понятным, что это, вероятно, будет литовский объект, ведь процедура согласования международного проекта в ЕС, несомненно, длилась бы дольше соответствующего процесса в России и Беларуси. Официально планы по строительству литовской АЭС не сняты с повестки дня, однако де-факто у проекта больше нет перспектив. Интересно, что вскоре и Россия отказалась от проекта калининградской АЭС, говорится в статье.





"Впрочем, с тех пор прибалтийским государством удалось и без новой АЭС обеспечить себе снабжение электроэнергией из других источников, кроме России. (...) Если рассматривать ситуацию исключительно с позиции надежности энергоснабжения, Прибалтика сегодня вполне могла бы себе позволить последовать призыву Литву объявить бойкот белорусской атомной электроэнергии. (...) Однако Литва не смогла найти явной поддержки бойкота ни в Брюсселе, ни хотя бы у прибалтийских соседей, в частности, убедить в этом Латвию. Со своими законами, обозначающими АЭС в Островце риском для безопасности и запрещающими импорт белорусской электроэнергии, Литва теперь пребывает в одиночестве". Так, Латвия, кажется, априори не готова отказываться от недорогой электроэнергии из Белоруссии.





"То, что прибалты не могут прийти к согласию, может затянуть важный проект по синхронизации их электросети с сетью континентальной Европы. Прибалтийский разлад также сигнализирует шефу Кремля Путину, что прибалтов можно по-прежнему расколоть ловкой игрой в энергополитические карты".





"Так проявляется старая слабость прибалтийских республик: в крупных проектах межрегионального значения, реализация которых могла бы укрепить их позиции в долгосрочной перспективе, они регулярно запутываются в мелких бесконечных спорах. Это касается как рынка электроэнергии и газа, так и проекта скоростной железной дороги Rail Baltica. Будучи государствами легкой весовой категории, они могли бы извлекать выгоду из совместных, согласованных действий - если бы умели о них договариваться", - заключает Neue Zürcher Zeitung.





Источник: Neue Zürcher Zeitung



