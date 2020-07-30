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В июне белорусская экономика потеряла 5 тысяч рабочих мест. Чаще других увольняли страховщиков

За июнь на работу промпредприятия приняли 11 669 работников, а уволили на 605 человек больше.

Национальный статистический комитет подсчитал количество занятых в экономике Беларуси: в июне их количество составило 4 миллиона 300 тысяч 800 человек. Если говорить об общем тренде, то уровень занятости несколько снизился: в июне работу потеряли 59 827 человек, а нашли - 54 769, то есть разница составила чуть более 5 тысяч человек, пишет Комсомолка. И это хороший показатель, ведь в мае экономика потеряла больше 12,5 тысячи рабочих мест.


В разрезе отраслей статистика разнится. Например, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах ситуация с занятостью улучшается. По данным Белстата, работу в этой отрасли за первый летний месяц получили 9008 человек - это на 1329 больше числа уволенных. Неплохо обстоят дела в строительстве: там на работу приняли 5008 человек, что на 219 больше, чем уволили.

Несколько просела занятость в промышленности: за июнь на работу промпредприятия приняли 11 669 работников, а уволили на 605 человек больше.

Не все гладко с соотношением принятых и уволенных учителей и медиков. В сфере образования уволили 10 042 человек, а приняли на работу на 2,5 тысячи человек меньше. Аналогичная ситуация сложилась в сфере здравоохранения и социальных услуг: здесь приняли на работу 3764 человека, а уволили на четверть больше - 4992 работника.

А хуже всего в июне обстояли дела у страховщиков - 471 человек нашел работу, в то время как 817 человек ее потеряли.
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