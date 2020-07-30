







Общий объем инвестиционной программы не изменяется и составляет 904 млн рублей.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Павел Караневич, предусматривается перераспределение средств бюджета в сумме 20 млн рублей между сферами и объектами для расчета за выполненные строительно-монтажные работы и безусловного завершения в установленные сроки строительства ряда объектов здравоохранения, пишут «Минск-Новости».

так, на реконструкцию корпусов Минского городского клинического онкологического диспансера со строительством нового корпуса выделяется 15,2 млн рублей, зданий детской инфекционной клинической больницы на ул. Якубовского, 53, — 1,5 млн рублей, зданий 20-й городской поликлиники со строительством пристройки на пр. Пушкина, 16, — 2,3 млн рублей, неврологического корпуса 5-й городской клинической больницы — 350 тыс. рублей, строительство нового здания 9-й городской детской поликлиники — 250 тыс. рублей, строительства многопрофильной поликлиники в квартале улиц К. Либкнехта, Хмелевского, Р. Люксембург, Лермонтова — 270 тыс. рублей.

При этом сокращается финансирование строительства улиц Проектируемых № 5, 8, 13 и дождевого коллектора экспериментального многофункционального комплекса «Минск Мир» стоимостью 4 млн рублей, реконструкции комплекса объектов стадиона «Динамо» стоимостью 4,5 млн рублей, реконструкции территории в границах ул. Вокзальной и пер. Линейного стоимостью 6 млн рублей, строительства школы № 23 в границах пр. Дзержинского и Любимова (500 тыс. рублей) и открытого теннисного корта на ул. Жудро, 40 (1,5 млн рублей).