На модернизацию предприятия в Новополоцке требуется $500 млн
На модернизацию новополоцкого предприятия "Полимир" планируется инвестировать $500 млн. Эта цифра прозвучала на заседании Витебского облисполкома, сообщает vitvesti.by.
По словам председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, поскольку в мире сокращается использование светлых нефтепродуктов в качестве топлива, ставку могут сделать на химическое производство. Поэтому модернизация "Полимира" стала очень актуальной. В частности, речь идет об совершенствовании производства этиленпропилена. Демидов говорит, что есть потенциальные инвесторы. Готовится технико-экономическое обоснование проекта.
"Полимир" входит в состав предприятия "Нафтан".
09:01 30/07/2020
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