



«Ассоциация рекламных организаций и Ассоциация интерактивной рекламы считают эту рекомендацию ошибочной по причинам ее несоответствия законодательству Республики Беларусь и полагают, что она нанесет ущерб не только банковской системе страны, но и рекламной индустрии», — говорится в сообщении ассоциации.





Написано много букв о нарушении законодательства, об упущенной выгоде и убытках, и даже о возможном снижении доли белорусского контента в информационном поле страны.





Впрочем, те чиновники, кому пришлось доводить эту рекомендацию руководителям банков, прекрасно понимают всё вышесказанное и без подсказки со стороны Ассоциации. Но только пришлось выполнять, что от них потребовали еще на более высоком уровне. Все понимают, что произошло и почему произошло.





Но если Ассоциация стесняется, потому что очень страшно, написать в своем сообщении «Считаем недопустимым использование рекламы в качестве инструмента политического давления на независимые медиа», то какой толк тогда в этой ассоциации?