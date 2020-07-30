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Ассоциация рекламщиков побоялась назвать причину запрета на рекламу в негосударственных СМИ

Ассоциация рекламных организаций Беларуси распространила заявление, в котором назвала ошибочной рекомендацию властей белорусским банкам воздержаться от рекламы в негосударственных СМИ. Вместе с тем, ассоциация побоялась назвать реальную причину возникновения такой рекомендации.


«Ассоциация рекламных организаций и Ассоциация интерактивной рекламы считают эту рекомендацию ошибочной по причинам ее несоответствия законодательству Республики Беларусь и полагают, что она нанесет ущерб не только банковской системе страны, но и рекламной индустрии», — говорится в сообщении ассоциации.

Написано много букв о нарушении законодательства, об упущенной выгоде и убытках, и даже о возможном снижении доли белорусского контента в информационном поле страны.

Впрочем, те чиновники, кому пришлось доводить эту рекомендацию руководителям банков, прекрасно понимают всё вышесказанное и без подсказки со стороны Ассоциации. Но только пришлось выполнять, что от них потребовали еще на более высоком уровне. Все понимают, что произошло и почему произошло.

Но если Ассоциация стесняется, потому что очень страшно, написать в своем сообщении «Считаем недопустимым использование рекламы в качестве инструмента политического давления на независимые медиа», то какой толк тогда в этой ассоциации?
АФН
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