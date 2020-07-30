+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

МАРТ РБ вынес предупреждение Банковскому процессинговому центру

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Банковскому процессинговому центру за необоснованный отказ от проведения работ по тестированию банкоматов.

"Министерство установило, что Банковский процессинговый центр отказал обществу с ограниченной ответственностью в заключении договора о работах по тестированию банкоматов на их совместимость с аппаратно-программным комплексом, используемым в центре. Также было отказано в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу. При этом не было экономически или технологически обоснованных причин для отказа", - говорится в сообщении.

МАРТ усмотрел в действиях Банковского процессингового центра признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Было выдано предупреждение, согласно которому центру следует разработать локальные акты с равными и исполнимыми условиями для производителей и поставщиков банкоматов. Один из актов должен определять порядок организации работ по тестированию банкоматов, второй - порядок организации доступа к тестовому процессингу.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
А где ты был? Когда тебя Там не было!
Ольга Карач
МЫ ВСЕ УКУШЕНЫ ЛУКАШЕНКО: почему Тихановская?
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, почему власти отказались...
Павел Знавец
Свергнут и убьют.
Валерий Щукин
Валерий Щукин--Лидии Ермошиной
Михаил Пастухов
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]