Прокопьев в новом видео обратился к бизнесменам
Эмигрировавший ресторатор Вадим Прокопьев в новом видео дал несколько советов белорусским бизнесменам.
Во-первых, он объяснил, что за границей искать убежище можно, только если есть чувство опасности для себя лично.
Прокопьев призвал бизнес присоединиться к мирному протесту.
Что касается смены руководства Беларуси, то, по его мнению, если уволить нерадивого менеджера, то бизнес оживет.
В ролике Прокопьев рисует образ светлого будущего, за которое должен выступить бизнес: в судах можно будет доказать свою правоту.
Можно будет безопасно конкурировать с бывшим приближенным бизнесом и публично высказываться.
«Бизнес — это творчество. Творчеству нужна свобода», — уверен Прокопьев.
Источник: officelife
15:48 29/07/2020
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