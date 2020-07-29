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Прокопьев в новом видео обратился к бизнесменам

Эмигрировавший ресторатор Вадим Прокопьев в новом видео дал несколько советов белорусским бизнесменам.

Во-первых, он объяснил, что за границей искать убежище можно, только если есть чувство опасности для себя лично.

Прокопьев призвал бизнес присоединиться к мирному протесту.

Что касается смены руководства Беларуси, то, по его мнению, если уволить нерадивого менеджера, то бизнес оживет.

В ролике Прокопьев рисует образ светлого будущего, за которое должен выступить бизнес: в судах можно будет доказать свою правоту. 

Можно будет безопасно конкурировать с бывшим приближенным бизнесом и публично высказываться.

«Бизнес — это творчество. Творчеству нужна свобода», — уверен Прокопьев.
Источник: officelife
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