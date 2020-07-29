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МНС обнародовало рейтинг крупнейших налогоплательщиков Минска

Крупнейшим налогоплательщиком столицы в первом полугодии 2020 года стало ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", в рейтинг также вошли мобильные операторы, банк, нефтяники и производители алкогольных напитков, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на инспекцию МНС по городу Минску.

"В рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений за январь- июнь 2020 года, вошли ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ИП "Славнефтехим" ЗАО, ООО "Табак-Инвест", РУП "Минскэнерго", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", СООО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ" – управляющая компания холдинга "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП", УП "А1", ЗАО "Минский завод виноградных вин", – перечислили в ИМНС.

В сумме за первое полугодие текущего года предприятия, вошедшие в топ-10, уплатили в бюджет 1,9 миллиарда рублей. Эта цифра составила третью часть доходов консолидированного бюджета города.

В данный момент в Минске работают 139,1 тысячи субъектов хозяйствования. Среди них – 58,6 тысячи организаций и 80,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Налогоплательщиками в столице также являются 255,2 тысячи граждан.
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