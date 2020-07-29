Эксперт: биткоин может стать "тихой гаванью" для финансов





Немногим выше $10 тыс. стоимость самой популярной криптовалюты была в воскресенье 26 июля и росла в понедельник. Средневзвешенный курс биткоина 27 июля на 17:30 составил $10363,8, а утром 28 июля (на 09:50) повысился уже до уровня $10960.





Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь» в комментарии Ранее в этом году биткоин сильно падал – в марте ниже $5 тыс. Что будет с курсами на рынке криптовалют дальше?, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации цифровой трансформации «Цифра и жизнь» в комментарии Myfin.by так оценивает возможности и перспективы биткоина и других криптовалют:





- Для начала хотелось бы отметить, что основные криптовалюты и золото на сегодняшний день гармонируют в росте. Такое поведение данных разнородных активов мы замечаем не первый раз за последние три года. Это связано с тем, что в период мировой нестабильности, люди ищут «тихую гавань» для своих финансов.





Оказалось, что привычные финансовые инструменты: валюта, акции, деривативы – сильно подвержены глобальным потрясениям, региональным и отраслевым неурядицам. Когда мир переживает слом социально-экономического уклада, они не становятся подушкой безопасности, а только усложняют финансово-хозяйственное положение людей и бизнеса.





Также на рост криптовалют, по моему мнению, повлияла одна из свежих криптоновостей из США. Дело в том, что 23 июля Управление валютного контролера (OCC) при Министерстве финансов США уполномочило федеральные сберегательные ассоциации и национальные банки оказывать услуги по хранению криптовалюты. OCC объясняет свое решение тем, что это будет «современная форма традиционного банковского обслуживания».





Обобщая, хотелось бы отметить, что подтверждается наш прогноз, данный ранее относительно биткоина и альткоинов.





Что это значит?

- Подтверждая прогноз, считаю, что биткоин в ближайшие полгода будет колебаться в пределах 7-15 тысяч долларов, а основные из иных криптовалют будут изменяться на 10-20% в положительную либо отрицательную сторону, - подытожил Трофим Еременко.