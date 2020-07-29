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Теперь официально: флагштоку быть

27 июля состоялся официальный приём граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На приём попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин


Как сообщает активист, на его вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть.  

Чиновник рассказал, что инженерные коммуникации теплотрассы уже заменены. Сейчас власти ожидают согласования документов в Министерстве культуры. После одобрения строительство будет продолжено.

Также Гайкевич пояснил, что данный проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику. На счет финансирования объекта, чиновник ответил, что проект реализуется не за бюджетные средства. Кто же всё таки платит за проект, Гайкевич не уточнил.
flagshtok.info
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