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Бизнес и налоговики против перехода на цифровую фискальную систему России

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) выступила против предложения российской стороны о переводе белорусских инфосистем фискального контроля на общую с Россией платформу.

То же предлагается по системам маркировки, электронных счетов-фактур и т. д.

По словам представителей РКП, давление со стороны России по этому вопросу усилилось.

Конфедерация выделяет три основных риска при таком переходе:

- важная коммерческая информация белорусских компаний может оказаться в распоряжении иностранных конкурентов и зарубежного правительства;

- в случае технических проблем в работе инфосистем белорусская сторона не сможет оперативно реагировать на сбои;

- будет сложно восстановить права пострадавших из-за сбоев.

Заявление РКП стало реакцией на письмо Министерства по налогам и сборам, которое было разослано 24 июля по различным организациям и госорганам. В этом документе высказана позиция, схожая с мнением РКП.
Источник: officelife
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