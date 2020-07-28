Первый брестский автомобиль уже на ходу
Мэр Бреста Александр Рогачук протестировал первый брестский автомобиль. Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале
«Впечатления самые положительные! Плавность хода, информативный руль и современный дизайн. Таким сегодня выглядит авто брестского автопрома с китайской начинкой. Предмет для гордости: на VIN-номере автомобиля сведения о том, что он - брестской сборки!» - поделился впечатлениями Александр Степанович.
Напомним, что проект выпуска микроавтобусов в ОАО «Брестмаш» обрел реальные очертания в 2018 году. В октябре 2013 года «Брестмаш» вошел в состав холдинга «БелавтоМАЗ». Его управляющей компанией является ОАО «Минский автомобильный завод» (МАЗ). Последний совместно с «Брестмашем» и реализуют амбициозный проект.
Надо сказать, что по сравнительным характеристикам грузопассажирских микроавтобусов брестская машина ничем не уступает известным европейским и мировым производителям. А по некоторым параметрам обогнала их.
14:13 28/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение