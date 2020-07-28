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Белорусский рубль пошел ко дну

Резкой девальвацией ко всем валютам завершились торги 28 июля для белорусского рубля

Евро подскочил до максимума почти за четыре недели. Доллар и российский рубль тоже подорожали, но не так существенно. Стоимость валютной корзины скачком увеличилась на 0,69% до максимума за две недели. А с начала недели корзина валют подорожала уже на 0,82%, но пока находится на 0,20% ниже уровня начала месяца.

Курс доллара подскочил на 0,0214 BYN до 2,4103 BYN/USD. Это максимум за две недели и всего на 0,0020 BYN ниже уровня начала июля.

Курс евро рванул вверх ещё на 0,0332 BYN до 2,8281 BYN/EUR и вплотную приблизился к максимуму за четыре месяца. Евро сегодня подорожал уже пятый раз подряд. Общее укрепление за это время составило 0,0937 BYN, а с начала месяца уже 0,1210 BYN.

Напомним, что по итогам торгов 30 марта 2020 евро установил исторический максимум на уровне 2,8793 BYN. До рекорда евро осталось чуть более 5 копеек.

Курс российского рубля вырос на 0,0120 BYN до 3,3511 BYN/100 RUB. Российский рубль прервал серию из четырёх снижений подряд, но с начала июля стоимость сотни российских рублей обвалилась на 0,0712 BYN.

Центробанк России

Российской валюте не задались торги на бирже в Москве. Рубль РФ девальвировался к доллару и евро.

Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 33 копейки до 71,9196 российских рублей. Официальный курс евро на завтра вырос ещё на 49 копеек до 84,2610 — максимума почти за четыре месяца.

К 13.15 уже после объявления официальных курсов Центробанком российский рубль продолжил дешеветь. Так, доллар пробил вверх уровень 72,00 RUB/USD до 72,31 российских рублей, а евро успел подорожать до 84,85 российских рублей.
Источник: select.by
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