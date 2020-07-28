Более 40 стран пожаловались на Северную Корею в ООН





Как сообщает агентство Reuters в пятницу, 24 июля, в документе отмечается, что в первые пять месяцев 2020 года Пхеньяна принял 56 нелегальных танкеров, которые доставили в страну более 1,6 млн баррелей нефти.





В то же время, согласно нормативам, установленным в 2017 году, страна может получать не более 500 тыс баррелей в год. В жалобе содержится требование незамедлительно прекратить незаконные поставки, передает DW





Подписи под жалобой поставили 43 страны, включая США. Как отмечает Reuters, никакой реакции представительства КНДР при ООН пока не последовало.





В 2018 и 2019 году в санкционный комитет ООН поступали аналогичные жалобы, но оба раза их рассмотрение блокировалось Россией и Китаем. Оба государства, являющиеся союзниками КНДР, обладают правом осуществлять легальные поставки нефти режиму в Пхеньяне. Согласно официальным данным, они за первые пять месяцев года поставили в КНДР 106 100 баррелей нефтепродуктов.





Пхеньян находится под санкциями ООН с 2006 года в связи со своей ядерной и ракетной программой.