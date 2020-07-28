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БелВЭБ сообщил о восстановлении работы Центра обработки данных

Банк БелВЭБ сообщает об устранении проблем в своем процессинговом центре.

Банк не скрывает, что в воскресенье, 26 июля из-за перепадов напряжения в здании Банка БелВЭБ произошло аварийное отключение системы кондиционирования, повлекшее сбой в работе Центра обработки данных. В результате клиентам Банка БелВЭБ и банков-партнеров был недоступен ряд сервисов.

Сегодня БелВЭБ не фиксировал фактов двойных списаний со счетов клиентов и неправомерных блокировок сумм при осуществлении платежей.

Банк уточняет, что отрегулирует вопросы наложения штрафных санкций по непогашению клиентами кредитов 26 июля по причине технического сбоя.

Идея Банк, обслуживающийся в процессинговом центре Банка БелВЭБ, сообщает, что восстановлена работа платежных карточек Visa и Mastercard и систем дистанционного банковского обслуживания.

Технобанк сегодня принес извинения клиентам за временную приостановку операций по карточкам 26 июля из-за технического сбоя на стороне партнера.
Банк обещает принять возможные меры для исключения таких ситуаций в будущем.
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