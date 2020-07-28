Беларусь начала экспорт боеприпасов в США





Согласно документу, в январе-марте 2020 года Беларусь поставила в США боеприпасы на €1,42 млн. Военный груз, по данным румынского ведомства, следовал транзитом через Украину и Румынию в Болгарию, затем его доставили на Кипр, а оттуда он направился в Соединённые Штаты.





Исходя из отчётов румынского министерства, ранее Беларусь не поставляла ничего из вооружений в Соединенные Штаты транзитом через Румынию. Однако в 2018 b 2018 годах румынские чиновники зафиксировали поставки вооружений на общую сумму в €116,6 млн из Беларуси в Болгарию, которая считается крупнейшим узлом по продаже вооружений из Восточной Европы Саудовской Аравии и США, снабжающих данной продукцией Сирию и Йемен.





В регистре традиционных вооружений ООН нет информации об экспорте оружия и боеприпасов из Беларуси в США. Однако аналитики, изучившие регистр малых вооружений ООН, считают, что его данные косвенно подтверждают реэкспорт белорусской смертоносной продукции.





Так, в 2015 году в Болгарию из Беларуси поставили 240 противотанковых ракетных комплексов 9П135, и в том же году примерно такое же количество у болгарских компаний закупили США и Саудовская Аравия (136 и 80). В 2018 году Беларусь поставила 200 ПТРК 9П151 и 30 ПТРК 9П135. В том же году США купили у Болгарии 29 ПТРК 9П135, ОАЭ – 8 ПТРК 9П151, а информацию по Саудовской Аравии Болгария в регистр ООН не предоставила. Хотя в болгарском экспортном отчете за 2018 год говорится, что по направлению «вооружения с калибром больше 12,7 мм и пусковые установки» в королевство отправили продукции на €27,8 млн, отмечают аналитики.





Напомним, что в конце февраля госсекретарь США Майк Помпео посетил Минск, и на фоне нефтегазового конфликта Беларуси с Россией американские компании осуществили две поставки нефти в республику. Также в феврале сообщалось, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. По итогам визита министр сообщил, что был отмечен взаимный интерес к развитию сотрудничества, и стороны договорились «наверстать упущенное время в отношениях».





Одной из компаний, занимающихся поставками оружия и боеприпасов из Беларуси, является «Sohra Group». Эта организация зарегистрирована на имя бизнесмена Александра Зайцева, бывшего помощника Виктора Лукашенко – старшего сына президента Беларуси Александра укашенко.