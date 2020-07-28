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Старший брат Караника мог контролировать главу Минздрава, но Лукашенко не знал о его медицинском образовании

27 июля Александр Лукашенко посетил предприятие по переработке молока — «Несвижский завод детского питания».




Близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» привел один из диалогов между Лукашенко и председателем совета директоров завода.

Председатель совета директоров НЗДП Александр Караник — старший брат главы Минздрава Владимира Караника. Именно Караник-старший проводил президенту экскурсию по заводу. 

«Я военно-медицинскую академию оканчивал в Ленинграде», — сказал Караник. 

«А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата», — ответил на это Лукашенко. Стоит отметить, что Александр Караник в начале 2000-х возглавлял управление здравоохранения Гродненского облисполкома, после чего ушел в бизнес.
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